RAPPORT: Jadon Sancho invité à prendre une décision controversée de transfert au milieu des intérêts de Manchester United

MOENCHENGLADBACH, ALLEMAGNE – 07 mars: Jadon Sancho et l’entraîneur-chef Lucien Favre du Borussia Dortmund après le coup de sifflet final lors du match de Bundesliga entre le Borussia Moenchengladbach et le Borussia Dortmund au Borussia-Park le 07 mars 2020 à Moenchengladbach, en Allemagne. (Photo par Alexandre Simoes / Borussia Dortmund via .)

Jadon Sancho a été invité à prendre une décision de transfert controversée, au milieu des intérêts de Manchester United, selon l’ancien milieu de terrain de Chelsea, Craig Burley.

Impressionnant à nouveau au Borussia Dortmund

Sancho a, une fois de plus, été un atout exceptionnel pour le Borussia Dortmund cette saison. 14 buts l’ont placé troisième en Bundesliga cette saison, et 15 passes lui ont valu la deuxième place de sa ligue et la troisième du top cinq européen. Il a également le plus de buts et de passes décisives dans l’élite allemande.

L’Anglais a été la clé du succès du BVB en 2019/20, avec ses contributions aux objectifs vitales, mais son énergie, ses dribbles et ses passes tout aussi importants. Il a montré sa capacité à se démarquer admirablement dans l’une des ligues les plus fortes du monde et a un prix à neuf chiffres attaché à sa tête. Si Sancho part cet été, il a de nombreuses options.

Manchester United ouvre la voie dans la course à Sancho

L’ailier du Borussia Dortmund, qui a récemment eu 20 ans, a suscité beaucoup d’intérêt de la part de l’Europe, mais Manchester United semble avoir battu la compétition pour se placer en tête en tant qu’équipe la plus probable pour laquelle il pourrait signer.

Et les Red Devils sont une perspective très intéressante.

En plus de leur histoire incroyablement riche, United a bien d’autres choses à offrir. Un côté jeune incroyablement prometteur n’est que l’un des nombreux. Les goûts de Marcus Rashford, Mason Greenwood et Anthony Martial exciteraient Sancho, et des talents tels que Hannibal Mejbri, James Garner et Dillon Hoogewerf progressent dans l’académie des jeunes à des taux incroyablement rapides.

Conseils de Craig Burley sur une décision de transfert controversée

L’ancien homme de Chelsea pense que Sancho devrait rester au Borussia Dortmund, au moins pour une autre saison. Cela peut être un grand pas pour sa croissance en tant que joueur, mais avec de nombreux grands clubs qui appellent, et Sancho ayant déjà l’air de devenir un joueur incroyable, un mouvement à gros prix peut être trop difficile à résister pour l’Anglais.

