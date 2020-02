RAPPORT: Jadon Sancho quittera le Borussia Dortmund

LEVERKUSEN, ALLEMAGNE – 08 FÉVRIER: (BILD ZEITUNG OUT) Jadon Sancho du Borussia Dortmund regarde pendant le match de Bundesliga entre le Bayer 04 Leverkusen et le Borussia Dortmund à BayArena le 8 février 2020 à Leverkusen, Allemagne. (Photo par DeFodi Images via .)

Selon Sky Germany, Jadon Sancho devrait quitter le Borussia Dortmund en été. Le jeune ailier est l’un des joueurs les plus recherchés au monde et la nouvelle de son départ imminent mettra certainement les clubs de football en alerte. Manchester United est l’un des clubs qui s’intéressent à lui.

Jadon Sancho quittera le Borussia Dortmund

Porte de sortie pour Jadon Sancho

Sancho coûtera cher en raison de son âge, de son potentiel et de la prime associée aux joueurs anglais. Le joueur de 19 ans a marqué 29 buts en 84 apparitions pour la formation allemande. Il a atteint des chiffres doubles cette saison et la saison dernière; particulièrement impressionnant étant donné qu’il apparaît souvent large.

Des informations faisant état de sa sortie interviennent quelques mois après avoir appris qu’il se sentait bouleversé à Dortmund. Peu importe si c’est ce qui a contribué à son désir de partir, on s’attendait toujours à ce qu’un joueur de sa qualité déménage dans un plus grand club.

Doit-il rester ou partir?

Jadon Sancho a impressionné à Dortmund depuis qu’il a quitté Manchester City. S’il choisissait de rester, il pourrait devenir une légende au club comme Marco Reus. Cependant, une telle fidélité est rare dans le jeu de nos jours, et Sancho a certainement le talent pour réussir dans un plus grand club.

Manchester United serait prêt à l’emmener à Old Trafford, bien que, compte tenu des difficultés du club, cela semble peu probable. Un joueur de la qualité de Sancho doit être en Ligue des champions, tandis que United est loin d’être qualifié. United cherchera un remplaçant à long terme pour Alexis Sanchez s’ils le vendent.

D’autres clubs comme Liverpool et Chelsea ont été liés au joueur. Les liens de Klopp avec Dortmund peuvent l’aider dans les négociations, bien que les frais puissent décourager Liverpool. D’autres clubs européens tels que le Real Madrid ont été liés par le passé.

