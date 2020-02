RAPPORT: James Maddison va renouveler son contrat

LEICESTER, ANGLETERRE – 01 FÉVRIER: James Maddison de Leicester City lors du match de Premier League entre Leicester City et Chelsea FC au King Power Stadium le 01 février 2020 à Leicester, Royaume-Uni. (Photo de Visionhaus)

Leicester City s’attend à ce que James Maddison renouvelle son contrat suite à l’intérêt d’ailleurs.

James Maddison: offre actuelle

Lorsque Maddison a signé pour les Foxes à l’été 2018, ils lui ont remis un contrat de cinq ans. Maddison a encore trois ans à ce sujet, mais Leicester espère qu’un accord lucratif pourra le persuader de rester. L’Anglais prometteur, qui a fait ses débuts en Angleterre en novembre 2019 et est susceptible de jouer pour son pays en euros, a été l’un des meilleurs joueurs de Leicester cette saison, et un contrat de 55000 £ par semaine semble assez faible pour un tel joueur important dans une équipe susceptible de se qualifier pour la Ligue des champions.

Intérêt pour Maddison

Les performances de qualité de James Maddison ces derniers temps ont suscité l’intérêt de certains des meilleurs clubs d’Angleterre. Manchester United fait partie de ceux qui surveillent ses progrès, mais des clubs en Europe comme le Real Madrid envisagent également de bouger. Le joueur de 23 ans a réussi le plus de tirs de tous les joueurs des Foxes, en plus de fournir des buts et des passes décisives. Sa capacité à choisir les passes clés se révèle insuffisante dans de nombreuses équipes de Premier League. Mais, la possibilité de signer un nouvel accord signifie qu’il est peu probable qu’il quitte Leicester de si tôt, et avec Leicester qui se porte remarquablement bien cette saison, et qui cherche à avoir un brillant avenir, y rester pourrait bien fournir le succès à long terme.

Le succès de Leicester

Leicester City a réalisé une énorme performance cette campagne, et ils ont aussi une jeune qualité. Caglar Soyuncu, Ben Chilwell, Wilfred Ndidi, Youri Tielemans et Kelechi Iheanacho sont tous des talents prometteurs émergeant à Leicester. Maddison est probablement le plus excitant du lot, et avec tant de jeunes talents autour de lui, sans parler du récent succès de Jamie Vardy, il y a de nombreuses raisons pour lui de rester dans les Midlands.

Leicester City s’attend à ce que James Maddison renouvelle son contrat là-bas, et il y a de nombreuses raisons pour qu’il le fasse. D’un avenir prometteur au succès actuel, Leicester a beaucoup à offrir au jeune Anglais. Bien que la signature d’un nouveau contrat ne l’empêche pas totalement de partir, il est peu probable qu’il quitte, dans un proche avenir au moins.

