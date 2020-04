RAPPORT: James Rodriguez et son agent en pourparlers avec Manchester United et la Juventus

MADRID, ESPAGNE – 06 FÉVRIER: James Rodriguez du Real Madrid regarde pendant le match de quart de finale de la Copa del Rey entre le Real Madrid CF et la Real Sociedad à l’Estadio Santiago Bernabeu le 06 février 2020 à Madrid, Espagne. (Photo par Quality Sport Images / .)

Selon Kieran Lynch du Daily Mail, James Rodriguez et son agent Jorge Mendes sont en pourparlers avec Manchester United et la Juventus. Les géants de la Liga du Real Madrid cherchent à décharger le Colombien après une saison décevante.

James et l’agent dans les négociations avec les géants européens

Le Real Madrid prêt à encaisser le Colombien

Depuis son arrivée à Madrid depuis Monaco après une phénoménale Coupe du monde 2014, James n’a pas été à la hauteur du battage médiatique.

Il a fait face à des problèmes de blessures cette saison et au cours des saisons passées. Mais ses statistiques alors qu’il a joué pour Madrid ne sont pas des étoiles. Sa saison 2014/15 a été excellente, marquant 13 buts et récoltant 13 passes décisives lors de sa première saison en Liga. Cependant, il n’a enregistré que 15 buts et 14 passes décisives au cours des deux prochaines saisons. James a ensuite déménagé au Bayern Munich pour un prêt de deux ans, où il a marqué 15 buts et obtenu 19 passes décisives dans toutes les compétitions au cours de la transaction.

À son retour à Madrid, de nombreux fans étaient impatients de revoir James aux affaires comme il en était à sa première saison. Cela n’a pas été le cas. Sa saison criblée de blessures lui a valu un seul but et seulement deux passes. Il n’a joué que quelques matchs.

Cela a incité le Real Madrid à décharger le milieu de terrain colombien offensif, la Juventus et Manchester United étant intéressés.

Intérêt pour la Premier League et la Serie A

La Juventus serait intéressée par un accord pour James Rodriguez.

Son prix a récemment été abaissé par le Real Madrid à seulement environ 30 millions de livres sterling. S’il signait pour la Vieille Dame, il retrouverait la légende madrilène Cristiano Ronaldo.

Manchester United garde également un œil sur sa situation et a déjà été lié à un éventuel échange qui pourrait voir Paul Pogba prendre la tête dans l’autre sens. Le manager Zinedine Zidane est depuis longtemps un admirateur du Français. De plus, avec un milieu de terrain sujet aux blessures à Rodriguez, ils pourraient l’utiliser pour convaincre Manchester United de laisser Pogba partir.

Le contrat de Rodriguez est en place à l’été 2021. Le Real Madrid doit donc retirer de l’argent pendant qu’il en a l’occasion.

Pour qui James devrait-il signer? Y a-t-il des candidats externes?

Le Colombien doit quitter le Real Madrid s’il veut chercher le temps de jeu. Manchester United et la Juventus sont tous deux d’énormes clubs avec une énorme réputation. Cependant, si vous regardiez la compétition à laquelle il est confronté, les deux seraient une lutte.

Il devrait dépasser les goûts de Paulo Dybala et du décevant Federico Bernardesci pour le rôle d’attaquant, et chez United, il devrait se faufiler derrière ou à côté d’un prometteur Bruno Fernandes, qui vient juste d’arriver à Old Trafford . Il pourrait cependant être joué sur l’aile.

Un candidat extérieur pour James est Everton, qui le surveille depuis que son prix a baissé. Il s’intégrerait facilement dans la formation de départ des Blues, peut-être même au-dessus de Gylfi Sigurdsson.

