RAPPORT: Jude Bellingham à Snub Manchester United pour le Borussia Dortmund

Jude Bellingham snobera Manchester United pour le Borussia Dortmund, selon Tushar Bahl de SportBILD en Allemagne.

Jude Bellingham s’apprête à snober Manchester United en faveur d’un déménagement en Allemagne

Attirer beaucoup d’intérêt

Bellingham est devenu l’un des adolescents les plus recherchés du football après une excellente campagne 2019/20. Le joueur de 16 ans a connu l’une des meilleures saisons d’évasion possible avec Birmingham City et a suscité l’intérêt de toute l’Europe.

Parmi les équipes intéressées, le Bayern Munich, le Borussia Dortmund et United sont apparus comme les candidats les plus probables pour sa signature. Alors que le Bayern a quitté la scène ces dernières semaines, des fuites se sont contredites, certains affirmant qu’il déménagera à Manchester, tandis que d’autres sont plus confiants quant à un transfert à Dortmund.

Pourquoi pourrait-il rejoindre Manchester United

Bien qu’il semble désormais probable qu’un déménagement au Borussia Dortmund soit la prochaine étape de la carrière de Bellingham, il y a encore des raisons pour lesquelles il rejoindrait United.

Selon le Mirror, sa famille estime qu’un déménagement hors d’Angleterre serait préjudiciable à sa carrière. Cela exclut donc le Borussia Dortmund et le Bayern Munich.

Alors que d’autres équipes telles que Chelsea ont également surveillé les progrès de Jude Bellingham, il semblait que United était le plus loin devant l’équipe anglaise dans la course à sa signature, ce qui rend probable que le jeune espoir rejoindrait les Red Devils.

Jude Bellingham plus susceptible de rejoindre le Borussia Dortmund

Alors que United a même donné à Bellingham une visite de leur terrain d’entraînement, Carrington, et une chance de rencontrer la légende du club et ancien manager, Sir Alex Ferguson, il semble qu’il les snobera pour le Borussia Dortmund. Bien que le Mirror ait rapporté le contraire, il n’y a eu aucune confirmation et il semble que le club allemand soit son meilleur choix de carrière.

La tenue allemande est devenue célèbre pour sa capacité à nourrir de jeunes talents récemment. Erling Braut Håland et Jadon Sancho sont deux qui atteignent actuellement leur potentiel à Dortmund. Håland a rejoint les Black and Yellows au milieu d’un grand intérêt ailleurs, et Jude Bellingham semble prêt à faire de même.

