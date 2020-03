RAPPORT: Jude Bellingham devrait rejoindre le Borussia Dortmund cet été

Crédit photo: .

Jude Bellingham suscite l’intérêt des meilleurs clubs européens. Liverpool, Manchester United et Chelsea auraient été intéressés par la signature de Bellingham cet été.

Jude Bellingham s’apprête à rejoindre le Borussia Dortmund

Dortmund à la tête de la file d’attente

Cependant, Dortmund semble être en pole position pour signer le talentueux milieu de terrain de Birmingham City pour un montant de 30 millions de livres sterling. Le contrat de Bellingham avec Birmingham expire en juin 2021, mais un transfert à Dortmund cet été semble proche.

Le jeune de 16 ans conviendrait à la philosophie de Dortmund d’acheter et de développer des joueurs plus jeunes. Le club de Bundesliga compte déjà l’attaquant anglais Jadon Sancho (19), le joueur américain Giovanni Reyna (17) et l’attaquant Erling Haaland (19) dans leurs rangs.

Les frais seraient le deuxième mieux payé de Dortmund pour un joueur. Dortmund a payé 33 millions de livres sterling au défenseur Mats Hummels en 2019.

Pourquoi y a-t-il un intérêt pour Jude Bellingham?

Bellingham a fait son entrée dans la première équipe à Birmingham cette saison sous Pep Clotet. Il a marqué quatre buts et fourni trois passes décisives et est un habitué des Blues, faisant 31 apparitions jusqu’à présent.

Le diplômé de l’académie de Birmingham a marqué deux buts lors de ses deux premiers départs pour le club plus tôt dans la saison, y compris le vainqueur de la victoire 1-0 contre Charlton Athletic en septembre.

Depuis lors, l’adolescent est une caractéristique régulière de l’équipe de Clotet dans le deuxième niveau du football anglais. Il montre une maturité dans son jeu, travaillant souvent en arrière pour défendre, récupérant le ballon et distribuant bien le ballon pour son camp.

Bellingham a également montré son adaptabilité cette saison, jouant partout dans le milieu de terrain pour Birmingham. Le jeune talent est, le plus souvent, déployé en plein milieu de terrain par Clotet. Il a cependant été trouvé dans un rôle plus défensif et parfois plus en avant également.

À seulement 16 ans également, Bellingham a amplement le temps de se concentrer sur une position ou de devenir plus polyvalent et de jouer ailleurs sur le terrain.

