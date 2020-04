RAPPORT: Jurgen Klopp devrait devenir le prochain entraîneur de l’équipe nationale allemande

LIVERPOOL, ANGLETERRE – 11 MARS: (BILD ZEITUNG OUT) l’entraîneur-chef Juergen Klopp du Liverpool FC regarde après les huitièmes de finale de l’UEFA Champions League entre Liverpool FC et l’Atletico Madrid à Anfield le 11 mars 2020 à Liverpool, Royaume-Uni . (Photo de Max Maiwald / DeFodi Images via .)

Selon Andy Dunn du Daily Mirror, le patron de Liverpool, Jurgen Klopp, devrait succéder à Joachim Low en tant que manager de l’équipe nationale allemande.

Liverpool affronte la bataille pour garder Jurgen Klopp

Prochaine étape de sa carrière

Le patron allemand considère la gestion de son équipe nationale comme la prochaine étape de sa carrière.

C’est une décision qui aurait du sens. Klopp a réalisé ce qu’il voulait avec les clubs qu’il a gérés jusqu’à présent dans sa carrière. Il a déjà remporté l’UEFA Champions League avec Liverpool, et avant que la pandémie de coronavirus n’arrête le football, il semblait également prêt à délivrer un titre de Premier League aux Reds.

Cependant, malgré l’espoir qu’il restera à Anfield après la date d’expiration de son contrat actuel, Klopp quittera finalement Merseyside.

Au moment où son contrat expire en 2024, Klopp aurait dirigé le club pendant neuf ans et aurait 57 ans. Quatre ans supplémentaires avec le club donnent à l’Allemand la chance de faire de Liverpool l’une des équipes les plus redoutées au monde.

Remplacement logique pour Joachim Low?

Klopp est l’un des deux candidats qui peuvent être considérés comme le remplacement logique de la relève de Joachim Low en tant que manager de l’équipe nationale. L’autre étant Julian Nagelsmann.

Le patron de Liverpool, avec son âge et son expérience, est susceptible d’être le premier choix pour le rôle.

Le contrat actuel de Low expire en 2022, après la Coupe du monde du Qatar. Cependant, après une mauvaise performance lors de la dernière Coupe du monde en 2018, il n’y a aucune raison de suggérer qu’il pourrait durer jusque-là.

Si Klopp part, Nagelsmann peut être aligné pour lui prendre les rênes.

Le joueur de 32 ans joue un style de jeu similaire à Klopp, en utilisant le traditionnel allemand gegenpressing dans sa tactique. En conséquence, il peut être le remplacement idéal pour une transition en douceur vers la vie après Klopp.

