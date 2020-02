Rapport: Jürgen Klopp veut amener la cible du Bayern Timo Werner à Liverpool

Le Bayern Munich a sans doute failli signer Timo Werner du RB Leipzig avant la fermeture du mercato estival, mais l’international allemand a finalement signé une prolongation de contrat au début de cette saison. Son nouveau contrat court jusqu’en 2023 et ce n’est un secret pour personne que le Bayern, en plus d’une liste de blanchisserie d’autres grands clubs européens, est resté intéressé à acquérir ses services.

Selon un nouveau rapport de Bild +, Jürgen Klopp veut amener Werner à Liverpool cet été. La clause de libération de son contrat actuel serait d’environ 55 à 60 millions d’euros, et la Juventus, l’Inter Milan, Chelsea et l’Atletico Madrid seraient tous prêts à payer ce montant pour le signer.

Le style de jeu de Werner conviendrait bien au système de Liverpool étant donné la façon dont ils aiment appuyer haut sur le terrain et étouffer les défenses de leurs adversaires. Son rythme sur l’un ou l’autre des flancs ferait de lui un atout très utile dans le système de Klopp, mais cela pose également une question: recommencerait-il Sadio Mané, Mohamed Salah ou Roberto Firmino? Il est peu probable qu’il frappe l’un des trois des onze de départ de Klopp.

BULENT KILIC / . via .

Werner n’a pas déclaré concrètement qu’il souhaitait quitter Leipzig cet été, mais il a fait allusion au fait qu’il est définitivement ouvert à aller en Premier League:

La Premier League est la ligue la plus intéressante. Chaque semaine, de nombreux Bayern Munich et Real Madrids jouent. Regarder la ligue anglaise et y jouer a acquis un certain flair.

Pour le Bayern, l’objectif principal pour la fenêtre d’été semble toujours être Leroy Sané de Manchester City, l’objectif secondaire (peut-être moins réaliste) étant Kai Havertz de Bayer Leverkusen. Compte tenu de leur liste de courses d’été déjà coûteuse, il pourrait être irréaliste de présumer que le Bayern fera un autre effort pour Werner, malgré l’intérêt continu pour les deux dernières saisons.

Timo a sûrement beaucoup de choses à faire une fois la saison terminée.





Photo de TF-Images / .