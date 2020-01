MILAN, ITALIE – 28 JANVIER: Krzysztof Piatek de l’AC Milan regarde pendant le match de quart de finale Coppa Italia entre l’AC Milan et Turin à San Siro le 28 janvier 2020 à Milan, Italie. (Photo par Emilio Andreoli / .)

Selon le journaliste italien Fabrizio Romano, Krzysztof Piatek, la cible de Tottenham, devrait signer pour le club allemand Hertha Berlin.

RAPPORT: Krzysztof Piatek, cible de Tottenham, s’apprête à signer pour le Hertha Berlin

Accord permanent

Le déménagement de Piatek au Hertha Berlin devrait se faire de manière permanente, bien qu’il n’ait rejoint l’AC Milan que l’année dernière.

Milan aurait rejeté l’approche de Tottenham pour le joueur de 24 ans, la Premier League n’ayant proposé qu’un accord de prêt.

Tottenham souhaitait un accord à court terme en raison du retour prévu de Harry Kane mi-avril. En conséquence, Jose Mourinho n’était pas enthousiaste à l’idée d’une signature de plusieurs millions de livres.

Vous cherchez à retrouver le formulaire

L’international polonais a déménagé à San Siro après une première moitié prolifique de la saison 2018-19 pour l’ancien club de Gênes.

Piatek a marqué 19 buts en 21 matchs avec Gênes avant de rejoindre l’AC Milan en janvier dernier; après son arrivée au San Siro, il a marqué 11 buts en 21 matchs.

Cependant, il a du mal à se former jusqu’à présent cette saison, avec seulement cinq buts à son actif.

Piatek a été tourné avec ses collègues attaquants Rafael Leao et Ante Rebic pendant une grande partie de la saison. De plus, depuis l’arrivée de Zlatan Ibrahimovic, il a vu son temps de jeu encore plus réduit par le manager Stefano Pioli.

Krzysztof Piatek est une signature majeure pour Hertha Berlin

L’arrivée de Krzysztof Piatek au Hertha Berlin est une signature majeure pour la Bundesliga.

Il deviendra le record du club, battant le record précédent récemment établi par la signature de Lucas Tousart de Lyon.

Berlin n’est actuellement que 13e en Bundesliga, après avoir récolté 22 points en 19 rencontres.

Cependant, le patron du Hertha Berlin, Jurgen Klinsmann, espère que son équipe pourra conserver sa bonne forme. Ils ont remporté trois de leurs cinq derniers matchs, dont une victoire 2-1 contre Wolfsburg lors de leur match précédent.

Photo principale

Intégrer à partir de .