Rapport: la cible du Bayern Munich, Kai Havertz, préfère d’autres destinations à la place

Selon un rapport de kicker, Kai Havertz n’a pas envie de déménager au Bayern Munich cet été. Les Bavarois sont liés à lui depuis un certain temps maintenant, mais le joueur n’est pas à l’aise avec la compétitivité pour le temps de jeu à la Sabener Strasse, qui continue souvent hors du terrain. Les superclubs européens tels que la Juventus, le Real Madrid et le FC Barcelone sont mentionnés comme destinations potentielles pour les 20 ans, mais les retombées économiques attendues de l’épidémie de coronavirus rendent le transfert beaucoup moins probable.

Pour le moment, le Bayern est toujours très intéressé à poursuivre Havertz. Le Rekordmeister allemand ne veut pas qu’il devienne une répétition de la situation de Leroy Sane, où un grand jeune allemand et un espoir de l’équipe nationale se sont rendus chez un rival européen sans contestation. Les doutes de Havertz viennent du fait qu’il est un individu quelque peu réservé et qu’il ne pense pas qu’il rentrerait dans l’environnement acharné du club. Cela pourrait également entraver sa préparation aux euros, qui ont été repoussés à 2021.

L’intérêt des autres parties, cependant, est atténué. Barcelone était le seul superclub à n’avoir jamais contacté Bayer Leverkusen à propos du jeune – et c’était avant que le coronavirus ne ferme le football à travers l’Europe. Leverkusen espérait fixer le prix de Havertz autour de 130 millions d’euros, sur la base des frais de transfert insensés de 120 millions de Joao Felix l’année précédente, mais le prix semble de plus en plus irréaliste.

Au lieu de cela, les superclubs semblent envisager d’autres options. Barcelone essaie toujours de ramener Neymar, qui est une marque plus établie et plus facile à commercialiser que Havertz. La Juventus et le Real Madrid sont également peu susceptibles d’être intéressés par le prix demandé par Bayer, étant donné que le joueur de 20 ans n’est pas un partant pour le NT allemand et n’a pas le pouvoir de marque d’un joueur comme Cristiano Ronaldo.

Kai Havertz doit encore s’affirmer sur la scène internationale.





Photo de TF-Images / .

Parmi les grands clubs anglais, Manchester City est un raté en raison de son expulsion imminente d’Europe, tandis que Manchester United, Chelsea et Tottenham Hotspur manquent tous d’un projet sportif pour un joueur du calibre de Havertz. Liverpool, quant à lui, ne correspond pas à son style de jeu.

Tout cela signifie qu’il y a de bonnes chances pour que le golden boy de l’Allemagne finisse par rester à Leverkusen pour une autre saison. Si personne ne correspond à l’évaluation de Bayer cet été, ils sont déterminés à s’accrocher au joueur et à le signer sur un nouveau contrat avec une augmentation de salaire et une clause de libération élevée. Cela garantirait à la fois Havertz et Bayer plus de sécurité, car la fenêtre de transfert à venir devrait être chaotique en raison des perturbations causées par le coronavirus.

Où cela laisse-t-il le Bayern? Eh bien, ne pas obtenir Havertz en 2020 ne serait pas la fin du monde, étant donné la façon dont Thomas Muller joue en ce moment. Comme indiqué précédemment, il serait probablement préférable pour tout le monde que Havertz reste où il est pour une autre saison et fasse son grand pas en 2021. Où que ce soit.