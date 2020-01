RAPPORT: La Juventus et le Paris Saint-Germain concluent un accord de swap pour Layvin Kurzawa et Mattia De Sciglio

Layvin Kurzawa du Paris Saint-Germain lors du match du groupe A de l’UEFA Champions League entre le Paris St Germain et le Galatasaray AS au Parc des Princes le 11 décembre 2019 à Paris, France (Photo ANP Sport via .)

Selon Fabrizio Romano, la Juventus et le Paris Saint-Germain ont conclu un accord de swap direct pour les défenseurs Layvin Kurzawa et Mattia De Sciglion.

La Juventus et le Paris Saint-Germain s’apprêtent à achever l’échange de Layvin Kurzawa et Mattia De Sciglio

Manque de temps de jeu cohérent

Kurzawa et De Sciglio ont tous deux eu un temps de jeu irrégulier dans leurs clubs respectifs. Alors que le Français a eu plus de temps sur le terrain, la saison de De Sciglio a été entachée de blessures.

L’international italien a raté près de deux mois avec une blessure à la cuisse et a été absent la semaine dernière avec un muscle ravisseur déchiré. Sans date de retour confirmée, il est probable que De Sciglio ne jouera pas tout de suite pour les champions de France à son arrivée là-bas.

Kurzawa, bien qu’il n’ait pas été gravement blessé, a également raté plusieurs matchs cette saison. Il était absent pendant deux matchs au début de la saison en raison d’une maladie et n’était pas disponible plus récemment en raison d’une blessure inconnue. Il a également été exclu de l’équipe à plusieurs reprises au cours de la saison.

Histoire avec leurs anciens clubs

Aucun de ces arrières latéraux ne joue pour ses clubs d’enfance, mais De Sciglio a été le plus récemment muté des deux.

L’homme d’Italie est venu à la Juventus d’un autre géant italien, l’AC Milan, à l’été 2017. Son séjour à Turin a été hanté par des blessures, mais il a quand même réussi 57 passes décisives et a été son premier choix dès qu’il est en forme. Il a également la polyvalence de jouer de l’autre côté de la défense.

Kurzawa est arrivé au PSG après une saison impressionnante avec Monaco, les aidant à une troisième place. Le Français a également souffert d’une blessure à Paris, notamment au début de la saison dernière lorsqu’il a raté la première mi-temps en raison d’une hernie discale. Il était un démarreur irrégulier lorsqu’il a rejoint les champions de France pour la première fois, cependant, il a gagné en popularité et a finalement gagné sa place de régulier quand il était en forme.

Qui en profite?

Bien que cette décision ne semble pas particulièrement nécessaire, les deux arrières latéraux ayant eu un temps de jeu inconstant cette saison, le statut de blessure actuel de De Sciglio donne au PSG un tirage légèrement pire car ils ne pourront pas le jouer pendant ses premières semaines en France. Cet accord de swap, cependant, peut être exactement ce dont les deux joueurs ont besoin. Les deux ayant eu du mal à organiser une série de matchs décente, et encore moins une forme, il semble que la Juventus et le Paris Saint-Germain concluent l’accord de swap, toutes les parties concernées pourraient en bénéficier.

Photo principale

Intégrer à partir de .