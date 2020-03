RAPPORT: La Juventus pourrait gagner la course pour Harry Kane

Crédit photo: .

La Luventus pourrait envoyer Manchester United et Manchester City à la signature de l’attaquant de Tottenham Harry Kane, selon Luke Gardener de l’Express.

Kane veut gagner des trophées

Dans une interview de janvier 2018, Kane a déclaré, lorsqu’on lui a demandé ce que Tottenham pouvait faire pour le garder, “nous voulons commencer à gagner des trophées, c’est le but”. Depuis lors, les Spurs n’ont, une fois de plus, remporté aucun argenterie. Ils sont actuellement huitièmes en Premier League et hors de toutes les compétitions de clubs pour la saison. Avec encore une autre saison sans trophée, Kane sentira qu’il pourrait gagner des compétitions ailleurs. Entrez dans United, City et Juve, qui s’affrontent actuellement pour la signature de l’Anglais.

United, City et Juve intéressés

Alors que Kane a toujours été sur le radar de chaque équipe de haut niveau, ces trois équipes ont émergé en tant que pionniers pour le signer. Ils ont chacun le sentiment qu’ils peuvent lui offrir mieux que Tottenham et sont prêts à payer beaucoup d’argent pour l’avoir.

Manchester United subit actuellement une reconstruction qui, dans l’espoir de son conseil d’administration, les verra défier le titre de champion en 2022. De plus, si cette saison continue, ils peuvent encore gagner à la fois la Ligue Europa et la FA Cup, ce qui attirerait Kane. Malgré cela, l’attaquant anglais pourrait ne pas s’adapter particulièrement au style de jeu rapide et contre-attaquant des Red Devils.

De l’autre côté de la ville, les Sky Blues ont eu beaucoup de succès en matière d’argenterie au cours de la dernière décennie. Ils ont remporté la ligue à quatre reprises, le plus grand nombre de toutes les équipes dans les années 2010, et étaient en Ligue des champions pour toutes leurs campagnes, sauf une. Ils offriraient également à Kane une bonne chance de remporter un trophée. Cependant, avec Sergio Aguero toujours un favori ferme à Manchester City, il ne peut pas obtenir le temps de jeu constant qu’il veut.

La Juventus, qui pense pouvoir faire passer les deux équipes de Manchester à l’attaquant vedette de Tottenham, a le meilleur record historique avec l’argenterie. Ils ont remporté les huit dernières saisons de Serie A et étaient en bonne voie de poursuivre cette course avant sa suspension. Ils ont atteint la finale de la Ligue des champions à deux reprises au cours des six dernières années et ont remporté quatre Copa Italias au cours de la même période.

Les champions de Serie A sont prêts à payer environ 181 millions de livres sterling sur Kane, et avec eux étant plus chargés de trophées que les équipes de Manchester, ils pourraient envoyer Manchester United et Manchester City à la signature de Kane.

