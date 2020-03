RAPPORT: La Juventus prête à faire une offre tentante pour le milieu de terrain de Manchester United Paul Pogba

MANCHESTER, ANGLETERRE – 25 SEPTEMBRE: Paul Pogba de Man Utd regarde pendant le match du troisième tour de la Coupe Carabao entre Manchester United et Rochdale AFC à Old Trafford le 25 septembre 2019 à Manchester, en Angleterre. (Photo de Simon Stacpoole / Hors jeu / Hors jeu via .)

La Juventus devrait présenter une offre alléchante au milieu de terrain de Manchester United, Paul Pogba, selon la publication italienne Tuttosport.

La Juventus prête à soumissionner pour le milieu de terrain de Manchester United Paul Pogba

La carrière de Paul Pogba à ce jour

Après avoir traversé l’académie à United, Pogba a déménagé à la Juventus en 2012 sur un transfert gratuit. En Italie, le Français est devenu l’un des meilleurs milieux de terrain du monde, attirant l’intérêt de son club d’enfance.

Les Red Devils ont payé des frais de record mondial pour que Pogba revienne à Manchester à l’été 2016. Le prix, 89 millions de livres sterling, signifiait qu’à son arrivée, les fans s’attendaient à ce qu’il ait un impact immédiat sur l’équipe et aide à leur afin de recommencer à relever des défis pour les titres.

Malgré les attentes élevées, il ne l’a pas fait.

Sa première saison à United les a vu terminer à la sixième place sous le nouveau manager Jose Mourinho. Une victoire en Ligue Europa a partiellement compensé cela, cependant, la saison n’a pas été particulièrement réussie et Pogba n’a certainement pas eu l’effet souhaité.

Depuis lors, le joueur de 27 ans souffre de blessures.

La dernière campagne a été sa meilleure, marquant 13 buts en Premier League, mais il n’a pas eu la chance de continuer sur sa lancée cette saison, une blessure récurrente à la cheville entravant sa progression.

Bien qu’il puisse être judicieux de le retirer maintenant, il pourrait également être une bonne idée de le garder pour une autre saison pour voir s’il peut retrouver la forme dans laquelle il était lorsqu’il était à la Juventus et en 2018/19.

L’offre

La Juventus veut que le Français revienne à Turin, et ils sont prêts à offrir beaucoup pour l’obtenir. Bien que United l’évaluerait à environ 100 millions de livres sterling dans la fenêtre de transfert estivale, la partie italienne recherche un contrat joueur + espèces. Les Noirs et Blancs proposent Paulo Dybala ou Miralem Pjanic, plus 55 millions de livres sterling, selon le rapport.

L’été dernier, United a eu des entretiens avec Dybala, mais ils ont raté de peu un accord. United cherche, entre autres, un attaquant en été, et Dybala pourrait combler cette place.

Pjanic serait plutôt un remplaçant direct, et avec 55 millions de livres sterling sur la table également, c’est une offre intrigante.

