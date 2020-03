RAPPORT: La Juventus prête à soumissionner pour la star de Manchester United Paul Pogba

MANCHESTER, ANGLETERRE – 14 AOÛT: (NOTE DE LA RÉDACTION: Image traitée à l’aide d’un filtre numérique) Paul Pogba de Manchester United en action lors d’une première session de formation en équipe au Aon Training Complex le 14 août 2019 à Manchester, en Angleterre. (Photo par Ash Donelon / Manchester United via .)

Selon le journal italien Calciomercato, la puissance européenne de la Juventus devrait faire une offre pour la star de Manchester United, Paul Pogba.

La Juventus prête à soumissionner pour la star de Manchester United Paul Pogba

Sa carrière à ce jour

Après avoir gravi les échelons à Manchester United, Pogba a rejoint la Juventus en 2012. Le Français est devenu l’un des meilleurs milieux de terrain du monde pendant son séjour à Turin, obtenant constamment des engagements directs. Il a été impliqué dans 18 ans lors de sa dernière saison pour les géants de la Serie A. Il a ensuite déménagé à United pour un montant record de 89 millions de livres sterling en 2016.

Malgré la grande excitation qui a entouré son retour à Manchester, le joueur de 27 ans n’a pas eu l’impact que tout le monde pensait pouvoir. Il a certainement montré sa qualité pour les Red Devils, mais la cohérence a été l’ingrédient manquant pour le succès de Pogba à Manchester United.

Cette saison, même s’il semblait qu’il aurait enfin pu trouver la forme dont il avait besoin, après avoir connu un grand succès la dernière fois, mais le Français n’a joué que huit fois. Il a lutté contre une blessure récurrente à la cheville, lui interdisant de jouer pendant la majeure partie de la saison, mais Pogba sera de retour de sa blessure au moment de la reprise du football et devrait ensuite être en mesure de montrer à nouveau sa classe sous un maillot de Manchester United.

Intérêt continu pour le Français

Il y a eu beaucoup d’intérêt pour Pogba presque depuis qu’il a signé pour United. Le Real Madrid a été très impatient de voir l’ancienne star de la Juventus déménager au Bernabéu. Cela n’est toutefois pas arrivé, en partie à cause du prix très élevé de 150 millions de livres sterling que United a placé sur la tête de Pogba.

Le nouveau rapport, cependant, affirme que la Juventus pourrait le signer pour un peu plus de 90 millions de livres sterling. La Juventus semble avoir dépassé le Real Madrid dans la course à la signature de Pogba, et elle attend maintenant le feu vert pour lancer une candidature pour le joueur de 27 ans.

