RAPPORT: La saison de Bundesliga pourrait se terminer prématurément à la suite de l’épidémie de coronavirus

vue générale à l'intérieur du stade de Borussia Moenchengladbach pendant le match de Bundesliga entre le Borussia Moenchengladbach et 1. FC Koeln à Borussia-Park le 9 février 2020 à Moenchengladbach, Allemagne.

Selon le journal espagnol AS, l’Association allemande de football envisage de mettre fin à la saison de Bundesliga après la prochaine série de matches à cause du coronavirus.

La saison de Bundesliga devrait se terminer tôt en raison du coronavirus

Réunion d’urgence

Des discussions devraient avoir lieu pour décider de mettre un terme brutal à la saison. Selon le rapport, les clubs de la Bundesliga et de la 2. Bundesliga doivent trancher la question aux côtés de la DFB.

S’ils décident de suspendre la ligue et de mettre fin à la saison après la prochaine série de matches, il n’y aurait ni vainqueur de titre ni relégation.

Il a été suggéré que la saison 2020/21 verrait la ligue élargie à 22 équipes, les quatre meilleures équipes de la 2. Bundesliga gagnant une place dans la première division. À l’heure actuelle, cela signifierait qu’Arminia Bielefield, Stuttgart, Hambourg et Heidenheim rejoindraient les 18 équipes actuelles dans l’élite allemande.

La Bundesliga se joint à de nombreuses autres ligues pour demander une suspension après une épidémie de coronavirus

La Bundesliga est la dernière ligue à créer des plans d’urgence à la suite de l’épidémie de coronavirus.

La Liga et la Serie A ont temporairement suspendu l’action de la ligue en raison de la pandémie mondiale. Des matchs sont également joués à huis clos pour limiter les contacts entre les personnes.

Cependant, aucune action de ce type n’a encore eu lieu en Angleterre. Le Premier ministre Boris Johnson a confirmé que des événements sportifs et des rassemblements de masse continueront d’avoir lieu. Cela signifie que les fans pourront toujours assister à des matchs à travers le pays.

Les clubs continuent de suivre les directives sur la façon de traiter le coronavirus. Le manager de Leicester City, Brendan Rodgers, a confirmé lors de sa conférence de presse que trois de ses joueurs s’auto-isolaient après avoir montré des symptômes du virus.

En outre, Benjamin Mendy de Manchester City est également auto-isolant, selon la BBC.

Photo principale

