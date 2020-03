RAPPORT: La star de l’Atletico Madrid, Thomas Partey, prend une décision concernant l’avenir au milieu de l’intérêt de Manchester United et d’Arsenal

BARCELONE, ESPAGNE – 01 mars: Thomas Partey # 5 de l’Atletico Madrid en action pendant l’Espanyol V Atletico Madrid, La Liga match de saison régulière au stade RCDE le 1er mars 2020 à Barcelone, Espagne. (Photo de Tim Clayton / Corbis via .)

Thomas Partey a pris une décision quant à son avenir au milieu de l’intérêt de Manchester United et d’Arsenal, selon la publication espagnole Sport.

Le dernier développement de Thomas Partey Chase alors que le Ghanéen prend une décision concernant l’avenir

Thomas Partey Chase de Manchester United

Manchester United étudie Thomas Partey, principalement en remplacement potentiel de Paul Pogba.

Le Français a rejoint les Red Devils à l’été 2016 pour un record du monde de 89 millions de livres sterling, mais n’a pas réussi à respecter le prix.

Il a eu du mal à faire l’impact que les frais suggéreraient de lui, et une blessure a miné son séjour là-bas. Plus récemment, il a eu une blessure à la cheville récurrente, faisant seulement sept apparitions en Premier League en conséquence, et n’a pas réussi à maintenir la grande forme qu’il avait commencée la campagne dernière.

Le Real Madrid et la Juventus ont montré beaucoup d’intérêt pour le joueur de 27 ans depuis un certain temps, avec de nombreux autres géants européens le surveillant, et il pourrait partir en été, comme les Red Devils pour 100 millions de livres sterling.

Partey remplirait un rôle plus défensif, mais serait toujours un ajout de qualité au milieu de terrain. United manquant d’un milieu de terrain défensif de classe mondiale, ils en étudient beaucoup cet été, et bien que Pogba puisse combler le poste, Partey y serait plus adapté.

L’intérêt d’Arsenal pour Partey

Arsenal veut aussi Partey. Avec une défense faible, le manager Mikel Arteta cherchera à se renforcer cet été, et le milieu de terrain de Ghanan serait un excellent ajout défensif. Malgré cela, les Gunners pourraient prioriser l’acquisition d’un attaquant pour la saison prochaine, avec de nombreux clubs intéressés par l’avant-centre vedette Pierre-Emerick Aubameyang.

Décision de Partey

Il semble que Partey et l’Atletico Madrid sont sur le point de s’entendre sur un nouvel accord. Les parties espagnoles hésitent à laisser partir Partey et lutteraient sans lui. Actuellement, le joueur de 26 ans dispose d’une clause de libération de 42 millions de livres sterling. Cependant, ce nouvel accord verrait plus que doubler, jusqu’à 92 millions de livres sterling, et serait un coup dur pour United et les Gunners dans leur tentative de le signer.

