Rapport: la star du Bayern Munich David Alaba embauche un nouvel agent (mise à jour: changement non finalisé, Madrid / Barcelone intéressé)

Selon Sky Sports Germany, la star du Bayern Munich, David Alaba, a engagé le super-agent israélien Pini Zahavi. Jusqu’à présent, il était représenté par son père George. L’Autrichien n’ayant pas encore signé un nouvel accord à long terme avec les Bavarois, l’embauche de Zahavi pourrait être une tentative du joueur pour obtenir un meilleur accord salarial à l’avenir. Ou, plus inquiétant, cela pourrait être une tentative de déménager ailleurs.

Les patrons du Bayern ont déjà eu affaire à Zahavi. Robert Lewandowski a embauché l’agent en 2018 alors qu’il poussait désespérément à déménager au Real Madrid. Le club a tenu bon et Zahavi n’a pas pu orchestrer un transfert – Lewy a fini par négocier un nouveau contrat.

Cependant, dans ce cas, Lewandowski avait encore de nombreuses années sur son contrat, qui a travaillé en faveur du Bayern. Hoeness et Rummenigge ont pu simplement bloquer toutes les tentatives de négociation de Zahavi. Pour l’instant, David Alaba n’a pas ce problème. L’Autrichien, aux côtés de Thomas Muller, Manuel Neuer et Thiago Alcantara, est l’un des principaux acteurs dont les contrats entrent dans leur dernière année cet été. En bref, Alaba a beaucoup plus de poids que Lewy, et probablement plus de prétendants de haut niveau.

Zahavi, quant à lui, est connu pour orchestrer des accords. Son gros cuir chevelu retirait le transfert de Neymar de Barcelone au PSG en 2017. Avec Alaba parlant franchement de la possibilité de quitter le club un jour, mentionnant en particulier son amour pour Arsenal, les fans du Bayern ont de nombreuses raisons de s’inquiéter. Alaba a été le dernier joueur de l’académie à réussir avec succès – ce serait dommage qu’il quitte Munich au plus fort de sa carrière.

Mise à jour

Selon Bild (paywalled), George Alaba et Pini Zahavi sont toujours en pourparlers sur la collaboration. Donc, contrairement au rapport de Sky Sports, Bild dit que Zahavi n’est pas encore confirmé en tant que nouvel agent d’Alaba. Ils affirment également que le Real Madrid et Barcelone font partie des équipes intéressées à acheter Alaba, ce qui n’est pas une surprise.