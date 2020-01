RAPPORT: L’AC Milan s’apprête à signer Antonee Robinson de Wigan Athletic

SHEFFIELD, ANGLETERRE – 05 OCTOBRE: Antonee Robinson de Wigan Athletic réagit pendant le match de championnat Sky Bet entre Sheffield mercredi et Wigan Athletic au Hillsborough Stadium le 05 octobre 2019 à Sheffield, en Angleterre. (Photo de George Wood / .)

L’AC Milan devrait signer le défenseur du Wigan Athletic Antonee Robinson, selon Fabrizio Romano. Le jeune défenseur arrivera sur un contrat permanent pour un montant de l’ordre de 10 millions de livres sterling.

L’AC Milan s’apprête à signer le défenseur Antonee Robinson

L’accord

Robinson mettra en compétition le latéral gauche de premier choix Theo Hernandez. Il comblera également le vide laissé par Ricardo Rodriguez, parti pour rejoindre le club néerlandais du PSV Eindhoven. Robinson a été excellent pour Wigan Athletic malgré leurs difficultés dans le championnat cette saison.

L’AC Milan suit le défenseur depuis plusieurs semaines et maintenant, il a son homme. Ils sont prêts à lui donner du temps de jeu et à concourir pour la fente arrière gauche.

Le joueur de 22 ans a commencé sa carrière à Everton mais n’a jamais fait une apparition senior pour les Toffees. Le défenseur a passé du temps en prêt chez Bolton Wanderers et Wigan Athletic avant de rejoindre définitivement ce dernier.

Le défenseur a fait plus de 50 apparitions pour le club depuis qu’il a rejoint les Latics en 2018. Il a impressionné de nombreux clubs et maintenant il aura la chance de jouer pour l’un des plus grands clubs d’Europe.

L’AC Milan voit le jeune comme une future star de leur équipe et il espère certainement qu’il pourra avoir un réel impact.

Ses performances à Wigan ont également attiré l’attention de l’équipe nationale des États-Unis. Robinson a fait sept apparitions pour les États-Unis depuis ses débuts en 2018.

Son départ est un coup dur pour Wigan qui se bat pour rester dans le championnat. Cependant, l’AC Milan leur a offert une offre formidable à laquelle il est clairement trop difficile de résister.

Les Latics devraient le remplacer avant la date limite de vendredi soir. Il pourrait faire ses débuts au Milan AC contre Hellas Verona dimanche.

