RAPPORT: L’ancien attaquant d’Aston Villa Darius Vassell dit que Jack Grealish «doit partir»

Pas un jour ne passe sans que Jack Grealish soit mentionné sur la scène du transfert. Le joueur vedette d’Aston Villa est constamment lié à un éloignement de Villa Park, et bien que cela aurait pu se produire en janvier, rien ne s’est concrétisé. Cet été, Grealish devrait sûrement partir? L’ancien favori des Vilains, Darius Vassell, a déclaré au Daily Mail que c’était «une question de temps» avant que le meneur de jeu anglais ne bouge et que Jack Grealish devrait partir cet été.

Pourquoi Jack Grealish doit quitter Aston Villa cet été

De grandes performances de Jack Grealish pour Aston Villa cette saison

Grealish a été brillant dans le retour de Villa en Premier League. Il est le meilleur buteur du club cette saison avec neuf buts toutes compétitions confondues. Selon whoscored, il a été l’un des meilleurs milieux de terrain de la ligue cette saison.

Le joueur de 24 ans leur a fourni une excellente qualité en allant de l’avant, marquant de beaux buts contre Manchester United, qui est l’un des nombreux clubs liés à sa signature, et pourrait s’avérer un grand pas pour l’Anglais.

Pauvre saison de la villa

Villa ont été pauvres jusqu’à présent cette campagne. Bien qu’ils soient l’un des plus grands clubs de football anglais, ils n’ont pas réussi à impressionner leur retour de haut vol. Ils sont actuellement 19e, juste au-dessus de Norwich City, et pourraient revenir directement au championnat.

Selon un récent article de la BBC basé sur l’indice Euro Club, l’équipe de Dean Smith a plus de 60% de chances de relégation cette saison. Cela dit, ils pourraient avoir un retour rapide à la compétition dans laquelle ils ont passé les trois dernières saisons.

Ce serait une raison de plus pour Jack Grealish de quitter Aston Villa cet été, et il pourrait se battre pour des places dans l’un des meilleurs clubs du monde.

Intérêt marqué de Manchester United pour Grealish

Manchester United a manifesté un grand intérêt pour le meneur de jeu de Villa. Bien que leur besoin pour lui soit moindre depuis l’arrivée de Bruno Fernandes, ce qui a eu un impact énorme sur la plupart des joueurs de United, ils l’aimeraient toujours à Old Trafford. Grealish est polyvalent tout au long de l’attaque et, bien que cela soit peu probable, il pourra peut-être résoudre les problèmes de droite de United. Les Red Devils pourraient chercher à signer Grealish cet été, et ce serait une décision très sage de la part de l’Anglais de prendre cette offre.

