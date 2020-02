Rapport: le Bayern Munich a des doutes sur Kai Havertz alors que le joueur vise Liverpool

Après la victoire de Bayer Leverkusen 4-3 sur le Borussia Dortmund samedi, le jeune star Kai Havertz était à nouveau sous les projecteurs pour une autre performance décourageante. Maintenant, selon Sport1, les patrons du Bayern Munich ont des doutes sur le joueur et pourraient ne pas choisir de le signer cet été.

Il y a tout juste un an, le déménagement de Havertz au Bayern semblait inévitable, mais une mauvaise performance cette saison a nui à sa réputation de meilleur talent. Leverkusen a fixé son prix à 130 millions d’euros, ce qui le rendrait encore plus cher que Joao Felix et Ousmane Dembele – des jeunes qui ont fait de gros mouvements similaires dans des clubs de rêve.

Compte tenu de ce qui est arrivé à ces deux-là, il n’est pas étonnant que les patrons du Bayern aient des doutes. Plus précisément, le président Karl-Heinz Rummenigge, le directeur sportif Hasan Salihamidzic et le futur PDG Oliver Kahn auraient des désaccords sur le joueur.

Hansi Flick, quant à lui, est apparemment un grand fan de Havertz, et l’accueillerait dans l’équipe – mais pour l’instant, la position de Flick en tant qu’entraîneur-chef pour la saison prochaine n’est pas encore confirmée. De plus, le prix de 130 millions d’euros est difficile à avaler pour le Bayern.

Bien sûr, ce n’est pas la première fois que nous entendons cette nouvelle – le reporter TZ Manuel Bonke a dit la même chose il y a une semaine:

Koa Kai? Es sieht derzeit stark danach aus, als ob Kai #Havertz im Sommer nicht zum #FCBayern wechseln wird. Priorität hat ein Flügelstürmer, également Leroy # Sané. Dessen Verpflichtung gestaltet sich durch den Berater-Wechsel schwieriger als gedacht, ist aber freilich weiter möglich.

– Manuel Bonke (@mano_bonke) 29 janvier 2020

Koa Kai? Pour le moment, il semble que Kai #Havertz ne sera pas transféré à #FCBayern cet été. La priorité est un ailier, c’est-à-dire Leroy #Sane, Le signer s’avère plus difficile que prévu en raison de son changement d’agent, mais est bien sûr toujours possible.

En attendant, Havertz a des prétendants d’Angleterre et d’Espagne. Liverpool, qui monte en flèche vers un titre de Premier League invaincu, serait très intéressé. Havertz serait également un fan de Barcelone, mais l’instabilité actuelle dans le camp catalan pourrait empêcher un mouvement de se matérialiser.

Avec l’incroyable résurgence de Thomas Muller et Leon Goretzka émergeant comme une option viable pour attaquer le milieu de terrain, il semble très probable que le Bayern Munich choisisse de ne pas signer Havertz cet été et plutôt de dépenser de l’argent pour d’autres positions qui ont besoin de renforcement, en particulier les ailes. Pour Havertz, rester sur place à Leverkusen peut être la meilleure idée. Il n’est pas encore au niveau pour concourir dans un club d’élite, et devrait essayer d’éviter le chemin emprunté par Joao Felix et Ousmane Dembele, qui ont fait leurs gros mouvements d’argent trop tôt.