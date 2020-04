Rapport: le Bayern Munich et le Real Madrid se battent pour Dayot Upamecano

Le Bayern Munich semblait avoir une grande profondeur dans toutes les positions défensives après ce mercato estival. Le record d’achat Lucas Hernandez et le vainqueur de la Coupe du monde Benjamin Pavard ont été ajoutés à l’équipe, et la ligne de fond défensive de Die Roten semblait solide pour les années à venir. Cependant, tout au long de la campagne, cela n’a pas été le cas. Par conséquent, AS dit que le Bayern est intéressé à signer Dayot Upamecano – pour qui il affrontera le Real Madrid.

Le rapport indique que RB Leipzig a une clause de libération de 60 millions d’euros sur leur excitant jeune défenseur central. Ce serait un prix élevé à payer pour le CB, mais pas bizarre. Après tout, le Bayern a déjà dépensé près de 20 millions d’euros de plus pour une autre CB française. Hernandez est légèrement plus âgé, avec des antécédents de blessure inquiétants et (potentiellement) un plafond plus bas. De plus, les ballerins seront sous pression pour vendre Upamecano à l’expiration de son contrat en 2021 – ce qui pourrait signifier des frais de l’ordre de 40 à 50 millions d’euros.

En outre, si le Bayern signe un CB, tous les signes indiquent qu’il est confortable de jouer au RCB – le club ayant déjà deux superbes options, Hernandez et David Alaba, au LCB.

L’analyse Tong:

Il y a plusieurs raisons pour lesquelles cette signature ne serait pas nécessaire. Premièrement, le Bayern aura trois options CB de classe mondiale ainsi que Boateng, Mai ou toute option Bayern II la saison prochaine. Cette signature créerait un blocage. Ensuite, le Coronavirus signifie que le club aura indéniablement moins à dépenser dans cette fenêtre. Le Bayern envisage déjà une signature à gros budget. Y aura-t-il suffisamment d’argent pour financer Upamecano après que le Bayern aura décidé d’acheter Leroy Sane, Timo Werner ou Kai Havertz?

Enfin, le Bayern a davantage besoin de personnel dans d’autres postes. Le Bayern devrait se concentrer sur la signature d’un ailier, d’une frappe de sauvegarde ou d’un arrière droit. À partir de maintenant, Upamecano serait un joueur de luxe qui ne comblerait aucune lacune majeure dans l’équipe du Bayern.