Rapport: le Bayern Munich informe Kingsley Coman de discussions prometteuses avec Leroy Sané

Le site allemand Fussball Transfers a annoncé que le Bayern Munich avait toujours l’intention de signer un autre ailier cet été, malgré les incertitudes persistantes causées par la pandémie mondiale de coronavirus.

Fussball Transfers ajoute que le conseil d’administration du Bayern a été ouvert sur sa stratégie de transfert avec Kingsley Coman, car un autre ailier affecterait certainement la position du natif parisien de 23 ans au sein du club.

La bonne nouvelle est que le Bayern est toujours convaincu de son potentiel élevé. Sous contrat avec les Bavarois jusqu’en 2023, Coman a été informé officieusement que le club avait l’intention de lui offrir un contrat amélioré qui signifierait un avenir à long terme avec le Bayern, ce qu’ils souhaitent tous les deux.

FT ajoute que le Bayern est en discussions très prometteuses avec – vous l’aurez deviné – Leroy Sané. Sané a notoirement résisté à la prolongation de son contrat à Manchester City, qui expire en 2021. L’arrivée potentielle de Sané à Munich est devenue l’une des sagas de transferts les plus longues de l’histoire du Bayern, car elle a connu de nombreux hauts et des bas depuis que Sané a fait l’objet de rumeurs pour une Bundesliga. il y a près d’un an. Selon FT, l’arrivée de Sané n’affecterait pas les discussions en cours entre le Bayern et Coman.

Bien qu’un accord entre le Bayern et Manchester City reste peu probable pour l’instant en raison du coronavirus, le Bayern reste le favori pour signer l’international allemand.

Analyse BFW

À l’heure actuelle, il est impossible de dire à quel point les informations de FT sont fiables. Si Leroy Sané vient à Munich, je serais moins optimiste à l’idée que Coman poursuive sa carrière au Bayern.

Rejoignant le Bayern initialement prêté en 2015, le séjour de Coman en Bavière a été incarné par des blessures. Le potentiel est clairement là, bien qu’il ait été limité cette saison. Cinq buts et cinq passes décisives en 24 matchs ne reflètent pas les statistiques d’un joueur qui devrait être dans le onzième départ du Bayern.

Si Coman est heureux de ne commencer que la moitié des matchs pendant une saison régulière, ce qui est très possible car il sait qu’il est rarement indemne toute une saison, alors l’arrivée de Sané pourrait fonctionner à la fois pour les joueurs et le club. À mon avis, cependant, cela regarde le verre à moitié plein et ne tient pas compte des nombreux problèmes qui pourraient survenir lorsque quatre ailiers, à l’exclusion d’Alphonso Davies, se disputent deux postes.