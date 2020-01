Rapport: le Bayern Munich ne signera pas Philippe Coutinho à moins que ses performances s’améliorent

Selon un nouveau méga-article de Bild, le Bayern Munich n’a toujours pas pris de décision concrète quant à l’achat de Philippe Coutinho. Cependant, le loueur de Barcelone devra apparemment améliorer ses performances sur le terrain s’il veut rester dans la capitale bavaroise, car sa clause de signature de 120 millions d’euros est actuellement difficile à justifier.

Évaluer les performances

À l’heure actuelle, Coutinho a réussi 7 buts et 7 passes décisives dans toutes les compétitions du Bayern au cours de la première moitié de la saison, avec une moyenne de 0,88 contribution de buts (c.-à-d. Buts + passes décisives) par 90 minutes. Ce sont en fait de très bons chiffres, mais ils sont trompeurs.

6 buts et 5 passes décisives ont été remportées par des éruptions sur les quatre dernières équipes en Bundesliga – Cologne (14e), Fortuna (15e), Brême (16e) et Paderborn (17e). Ses performances contre de meilleures équipes ont laissé beaucoup à désirer, le Brésilien n’ayant pas réussi à enregistrer un seul but ou à assister la moitié supérieure de la Bundesliga.

Que ce passe t-il après?

Compte tenu des frais liés à la signature de Coutinho, il était toujours peu probable que le Bayern Munich appuie sur lui. Pour 120 millions d’euros, vous voulez un changeur de jeu certifié, ce que le Brésilien n’a pas encore réussi à faire.

Coutinho n’est venu en Allemagne que parce que le Bayern avait besoin d’un nouveau gros transfert après l’effondrement de l’accord Sane. Avec Barcelone licenciant Ernesto Valverde et l’embauche d’un entraîneur moins pragmatique Quique Setien, il est probable que le Brésilien reviendra en Espagne et tentera à nouveau sa chance avec les géants catalans.

Le Bayern, quant à lui, tournera probablement son attention vers un joueur prometteur comme Kai Havertz, ou continuera simplement avec Thomas Muller à la position de milieu de terrain offensif. Tout comme avec James Rodriguez, une fin tranquille du prêt sera probablement la solution préférée pour toutes les parties concernées.