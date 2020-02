Rapport: le Bayern Munich offrira à Alphonso Davies un nouveau contrat lucratif à la suite d’une énorme victoire sur Chelsea

À la suite de la grande victoire du Bayern Munich sur Chelsea en Ligue des champions, l’un des principaux joueurs du club est prêt pour une relance ordonnée. Alphonso Davies, qui est venu à Munich de l’équipe MLS des Whitecaps de Vancouver l’hiver dernier, a encore beaucoup de temps pour son contrat actuel. Cependant, selon Florian Plettenberg de Sport1, les Bavarois veulent le lier à un tout nouveau contrat avec un salaire plus élevé, ce qui le garderait au club jusqu’en 2025.

Compte tenu de son âge et du fait qu’il provienne directement de la MLS, Davies est sous-payé par rapport à ses contemporains au club. Le Canadien s’est imposé comme arrière gauche au Bayern, avec son rythme incroyable lui permettant d’éponger des contre-attaques rapides qui étaient autrefois la kryptonite du Bayern. Malgré beaucoup de concurrence de David Alaba et Lucas Hernandez, il semble prêt à continuer à jouer le rôle.

Contre Chelsea, Davies a absolument dominé la très appréciée Reece James sur le flanc, et l’a souvent fait paraître sans effort. Même dans les rares occasions où un joueur de Chelsea pouvait se placer derrière lui, Phonzie les a juste chassés avec sa vitesse incroyable et les a dépossédés avant que quoi que ce soit puisse arriver. Il a beaucoup mûri depuis son arrivée à Munich, et ça se voit.

En termes de maturité, de physique et de talent, Davies est peut-être l’un des meilleurs jeunes joueurs d’Europe en ce moment – il ne serait pas exagéré de se placer là-haut avec Jadon Sancho. Compte tenu de ses performances jusqu’à présent, c’est un bon signe que les patrons se déplacent rapidement pour le lier à un nouveau contrat. Maintenant qu’il a montré son talent sur la scène mondiale, il ne faudra pas longtemps avant que les clubs européens commencent à frapper à sa porte.