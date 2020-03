RAPPORT: Le Bayern Munich pourrait perdre David Alaba au milieu de l’intérêt de Barcelone et du Real Madrid

GELSENKIRCHEN, ALLEMAGNE – 3 mars: (LR) David Alaba du Bayern Munchen, Guido Burgstaller de Schalke 04 au cours de l’allemand DFB Pokal match entre Schalke 04 v Bayern Munchen au Veltins Arena le 3 mars 2020 à Gelsenkirchen en Allemagne (photo de Jeroen Meuwsen / Soccrates / .)

Le Bayern Munich pourrait perdre David Alaba au milieu des intérêts de Barcelone et du Real Madrid, selon Christian Falk de Sportsbild.

Le temps d’Alaba au Bayern Munich

À l’exception d’un prêt de six mois à Hoffenheim, Alaba a passé toute sa carrière professionnelle au Bayern Munich. L’international autrichien a été l’arrière gauche de premier choix des Reds pendant presque toute la dernière décennie. Il peut également remplacer le défenseur central, où il a passé une grande partie de cette campagne.

Lors de ses 372 matches avec le Bayern, Alaba a marqué 30 buts et aidé 48 buts. Il a été reconnu comme le meilleur arrière gauche du monde, mais avec ses derniers commentaires, il n’est pas certain que son avenir se situe à Munich.

Ce qu’Alaba a dit

Bien qu’il se soit dit satisfait de l’étoile du Sud, Alaba peut «imaginer prendre un chemin différent.

Alaba a Barcelone et le Real Madrid intéressés à le signer, en plus d’autres comme Chelsea, et les deux clubs se battront pour gagner la signature du joueur de 27 ans

Le Bayern Munich pourrait perdre David Alaba avec le Real et le Barça se disputant

Avec un peu plus d’un an sur son contrat, le Bayern n’a pas encore proposé de renouvellement à Alaba. En raison de cette situation, l’arrière gauche pourrait être mis en vente pour aussi peu que 35 à 40 millions d’euros, malgré le fait que transfermarkt lui ait donné une valeur de marché de plus de 65 euros.

Alaba pourrait beaucoup aider Barcelone dans un avenir immédiat. Jordi Alba, 31 ans, vieillit bien qu’il soit toujours le premier choix, et Júnior Firpo, 23 ans, fait lentement son entrée dans l’équipe de départ. Alaba pourrait fournir une transition entre les deux, et une grande à cela.

Le Real Madrid a une situation similaire. Marcelo vieillit à 31 ans, tandis que Ferland Mendy est un jeune homme de 24 ans qui intègre la première équipe. Alaba serait le joueur parfait pour combler l’écart, en tant qu’excellent défenseur, tout en donnant une chance aux jeunes joueurs.

