Rapport: le Bayern Munich reconsidère Timo Werner comme des doutes sur le mont Leroy Sané

Les dirigeants du Bayern Munich semblent de plus en plus las du manque d’engagement de Leroy Sané à un transfert. Selon un nouveau rapport de kicker, la décision de Sané de renégocier les termes personnels avec le Bayern encore une fois après avoir changé d’agent a rendu les patrons de la Säbener Strasse «inquiets et sceptiques». Kicker a décrit le dilemme en termes pointus pour le magazine généralement sobre:

Les doutes sur la mentalité de cet attaquant définitivement talentueux deviennent de plus en plus forts à Säbener Strasse. Les patrons de Munich veulent voir les valeurs intérieures en particulier, et surtout le caractère, comme une condition mentale cruciale pour les nouveaux signataires: identification absolue avec le club au lieu d’un service mercenaire axé sur l’argent, préparation totale au travail d’équipe et ambitions spécifiques de football au lieu de l’ego -célébrité centrée.

L’influence de l’icône du Bayern, Oliver Kahn, peut déjà se faire sentir. Kahn a joué un rôle plus important dans les négociations de transfert depuis qu’il a officiellement rejoint le conseil d’administration en janvier dernier. En plus du caractère de Sané, ses salaires élevés limiteraient également les options du Bayern même si le club pouvait l’acquérir de Manchester City à un prix bien inférieur aux 100 millions d’euros qu’ils étaient prêts à payer l’année dernière.

La marée au Bayern pourrait être inversée pour Timo Werner, en revanche: le club a décidé contre lui l’année dernière, lorsque l’entraîneur de l’époque Niko Kovac et Hasan Salihamidzic se sont opposés à sa signature. Maintenant, Werner a un fan dans Hansi Flick. De plus, il peut être signé à un prix de transfert raisonnable – une clause de libération fixe estimée entre 50 et 60 millions d’euros – et il n’y a aucune réserve concernant son personnage qui ait retenu Sané.

Alors que Sané a passé la majeure partie de la saison dernière à se remettre d’une déchirure de l’ACL, Werner a connu une année de carrière au RB Leipzig, rivalisant avec Robert Lewandowski lui-même avec 21 buts et 8 passes décisives.