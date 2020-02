Rapport: le Bayern Munich “sérieusement intéressé” par le milieu de terrain d’Arsenal Bukayo Saka cet été

Selon le fiable David Ornstein de The Athletic, le Bayern Munich fait partie d’un certain nombre de clubs européens intéressés par la signature du milieu de terrain d’Arsenal Bukayo Saka cet été. Le jeune international anglais de 18 ans n’a pas encore signé de nouveau contrat avec les Gunners, ce qui a fait de lui le sujet de beaucoup d’intérêt des meilleures équipes. Arsenal essaie de lui signer un nouveau contrat dès que possible.

Pourquoi acheter Saka?

Maintenant, c’est un peu déroutant. Saka est un milieu de terrain large qui joue occasionnellement à l’arrière gauche – pas un véritable ailier, et ce n’est que cette saison qu’il a commencé à obtenir des minutes en équipe première. Il est difficile de voir pourquoi le Bayern Munich voudrait de lui, surtout lorsque les Bavarois ont déjà une surabondance de milieux de terrain et d’arrières gauche au club.

Si l’espoir est qu’il puisse être converti en un ailier gauche approprié, cela semble imprudent. Le Bayern a déjà Kingsley Coman, Ivan Perisic (en attendant son achat) et Alphonso Davies pour le poste, avec Leroy Sané supposément en route cet été. Cela pourrait-il être une indication que certains joueurs – comme David Alaba ou Thiago Alcantara – se préparent à partir cet été? Nous espérons que non.

Les autres clubs mentionnés comme en lice sont Liverpool et Manchester United. Bien qu’aucune des deux équipes n’ait un besoin urgent d’un joueur comme Saka, les clubs anglais sont toujours à la recherche de talents locaux bon marché en raison des règles de composition de la Premier League. Le Bayern Munich n’a pas non plus cette incitation, donc leur poursuite de Saka doit être pour des raisons sportives – comme on pourrait s’y attendre.

Peut-être que les patrons du Bayern veulent simplement garder leurs options ouvertes? Saka est assez jeune, donc il n’y a aucune raison pour qu’il ne puisse pas obtenir le traitement de prêt de Serge Gnabry pendant quelques années avant d’être prêt. Ou peut-être qu’Ornstein pourrait simplement surestimer l’intérêt du Bayern. Qui sait? Si quelque chose se développe à partir de cette rumeur, nous ne manquerons pas de vous tenir au courant.