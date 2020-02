Rapport: le Bayern Munich veut attendre mai pour confirmer Hansi Flick, mais attendra-t-il?

Selon un nouveau rapport de Sport Bild, le Bayern Munich n’a toujours pas proposé à l’entraîneur par intérim Hansi Flick un contrat à durée indéterminée. Les patrons veulent attendre mai pour prendre une décision concernant son avenir, mais cela ne s’est pas bien passé avec l’entraîneur. Flick a apparemment déjà reçu un certain nombre d’offres d’emploi et n’est plus disposé à retourner au poste d’entraîneur adjoint la saison prochaine.

La situation

Le rapport de Sport Bild contient de nombreuses informations qui peuvent parfois être écrasantes, alors décomposons-le:

Le Bayern Munich a besoin d’un entraîneur-chef permanent pour la saison 2020/21. L’intérimaire actuel Hansi Flick est considéré comme le favori pour le poste, mais il n’a pas encore reçu d’offre de contrat des Bavarois.

Il y a quelque temps, le président du Bayern, Herbert Hainer, a déclaré aux médias que l’avenir de l’entraîneur ne se déciderait pas avant la fin de la saison, en mai. Selon Sport Bild, cette déclaration a surpris Hansi Flick, à qui on n’avait rien dit de la sorte.

Selon les rapports précédents, le Bayern Munich attendra après la rencontre de la Ligue des champions du club contre Chelsea avant de prolonger les contrats de joueurs clés tels que Thomas Muller, David Alaba et Thiago Alcantara. Sport Bild affirme que le fait que Flick lui-même soit exclu de cette condition le fait apparemment se sentir méconnu des patrons.

Pendant les vacances d’hiver, les patrons ont fait attendre Flick jusqu’au tout dernier moment avant de le confirmer comme entraîneur pour le reste de la saison. Cela est également censé peser sur l’esprit de Hansi.

Flick a de nombreuses offres de coaching d’autres clubs, et il les considérera si le Bayern ne lui donne pas le poste. Sport Bild ne nous dit pas qui sont ces clubs, mais il y a beaucoup d’équipes en Allemagne et en Europe qui ne voudraient pas avoir son expertise de leur côté, surtout à la lumière de ses résultats jusqu’à présent avec le Bayern.

Flick a décidé qu’il ne reprendrait pas ses fonctions d’entraîneur adjoint la saison prochaine, il souhaite poursuivre sa carrière d’entraîneur-chef.

Flick et le directeur sportif Hasan Salihamidzic n’auraient pas les meilleures relations pour le moment, en raison du différend public entre les deux lors de la pause hivernale concernant les transferts de janvier. Contrairement à Hainer et Rummenigge, qui ont tous deux publiquement soutenu Flick pour le poste permanent, Brazzo ne l’a pas fait. Sport Bild rapporte des tensions entre eux deux en coulisses.

La décision de Flick de rassembler les meilleurs joueurs de l’équipe et de les faire plaider pour la signature de Douglas Costa de la Juventus l’a aidé à gagner le soutien de l’équipe, mais a agacé la direction du club. La relation de l’entraîneur avec les joueurs est très solide, ce qui lui permet de défendre son poste permanent.

Brazzo voulait obtenir l’ancien entraîneur de Tottenham Hotpsur Mauricio Pochettino pour le travail, mais il n’a pas le soutien du reste du conseil d’administration. D’autres candidats comme Jürgen Klopp et Julian Nagelsmann sont considérés comme indisponibles. Cela laisse Flick comme la personne la plus susceptible d’être à la tête du Bayern l’été prochain, à moins que le club ne dépasse pas Chelsea en Ligue des champions.

Voilà toutes les informations pertinentes du rapport Sport Bild.

Analyse BFW

Les tensions dans les coulisses sont la dernière chose dont vous voulez entendre parler en tant que fan du Bayern Munich. Les rapports d’une mauvaise relation entre Brazzo et Flick sont la partie la plus inquiétante du rapport de Sport Bild, car vous ne pouvez pas avoir le directeur sportif et l’entraîneur sur des longueurs d’onde différentes – ce qui ne mène qu’à un désastre.

Quant à la décision des patrons d’attendre la fin de la saison, on comprend parfaitement pourquoi ils veulent le faire. L’année dernière, Manchester United a choisi d’appuyer sur la gâchette d’Ole Gunnar Solskjaer après leur incroyable victoire sur le PSG en Ligue des champions, et leurs résultats ont immédiatement tourné au pire. Il est logique que le Bayern veuille éviter une situation comme celle-là, même si Flick s’est montré beaucoup plus astucieux que OGS l’a fait dans son relais en tant qu’intérimaire.

En attendant, on comprend pourquoi Flick se sent agacé par l’attente. Ottmar Hitzfeld et Jupp Heynckes ont tous deux appelé les patrons à appuyer sur la gâchette dès que possible, afin que l’entraîneur et les joueurs puissent se concentrer pleinement sur le reste de la saison. Hansi Flick peut penser que l’approche attentiste des patrons met en péril ses objectifs pour l’équipe et ses ambitions en tant qu’entraîneur.

C’est une situation inconfortable, mais heureusement Flick semble être aimé par les patrons qui ne sont pas Brazzo, et il a également de bonnes relations avec les joueurs. Tant que les résultats restent positifs, il n’y a pas de raison que le club ne puisse pas trouver une solution simple à la situation d’entraîneur qui satisfasse toutes les parties. C’est juste une question de temps.