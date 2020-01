Rapport: le Bayern Munich veut signer Thomas Lemar de l’Atletico Madrid

Ces derniers mois, le Bayern Munich a été intéressé à signer des ailiers. Cela est principalement dû au départ d’Arjen Robben et Franck Ribéry et au manque de profondeur occupant ces positions – il n’y a que deux ailiers (sujets aux blessures) (en permanence) au club. La recherche d’ailiers du Bayern a inclus des personnes comme Leroy Sane et Ousmane Dembele. Cependant, France Football rapporte maintenant que le club est intéressé à acheter Thomas Lemar de l’Atletico Madrid.

L’ailier de 24 ans a rejoint Atleti en 2018, à hauteur de 60 millions d’euros. Et c’est ce chiffre que veulent les hauts gradés du club espagnol, si Lemar doit partir. Le Bayern s’intéressait à Lemar avant son premier voyage à Madrid, mais pour qu’il signe maintenant, il faudrait que les Colchoneros réduisent les frais nécessaires – une proposition peu probable, étant donné que les thésauriseurs d’EPL Chelsea, Arsenal et Tottenham sont tous dits être intéressé par le joueur.

Certaines statistiques qui doivent être mentionnées lors de toute discussion sur la signature de Lemar par le Bayern sont ses statistiques: il n’a réussi aucun but ni aucune assistance en 947 minutes cette saison (!), Tandis que ses six G + A en 18/19 étaient au mieux médiocres. .

Le Bayern a vraiment besoin d’un ailier capable de rivaliser avec la ruse et la vitesse avec produit fini. De plus, la situation de l’aile du club depuis des années est assaillie par des blessures – les entraîneurs devant souvent jouer Thomas Muller ou des joueurs qui ne sont pas à la hauteur dans des matchs cruciaux en CL. Lemar lui-même est actuellement blessé et est connu pour passer de longues périodes sur la touche. Le Bayern n’a vraiment pas besoin d’un autre ailier susceptible de se blesser en ce moment.