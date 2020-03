RAPPORT: Le coronavirus oblige le personnel non joueur de Newcastle United à être mis en congé temporaire

NEWCASTLE UPON TYNE, ANGLETERRE – 29 FÉVRIER: Une vue générale de St James ‘Park, domicile du Newcastle United FC lors du match de Premier League entre Newcastle United et Burnley FC à St James Park le 29 février 2020 à Newcastle upon Tyne, United Royaume. (Photo de Lee Parker – CameraSport via .)

La pandémie de coronavirus a provoqué un congé temporaire pour le personnel non joueur de Newcastle United, selon la BBC.

Personnel non joueur de Newcastle United placé en congé temporaire

Payé en totalité jusqu’à fin avril

Les personnes concernées par la décision de Newcastle United seront intégralement payées jusqu’à la fin du mois prochain.

La décision affecte plusieurs départements du club, y compris ceux qui travaillent au sein de la structure académique.

Alors que Newcastle est la première Premier League à prendre de telles mesures, plusieurs clubs à travers le monde ont soit réduit les salaires du personnel jouant, soit vu des suppressions d’emplois.

Leeds United a été l’un des premiers clubs en Angleterre à voir les joueurs reporter leur salaire pour aider les finances du club.

En Écosse, le côté du SPL, Hearts, a demandé à ses joueurs de réduire de 50% pour sauver le club de 1 million de livres sterling, perdu à la suite de la suspension de tout le football.

En outre, en Europe, plusieurs clubs ont également réduit les salaires des employés pour économiser de l’argent. Les joueurs de Barcelone et de la Juventus ont convenu de réductions de salaire. Les premiers ont accepté une réduction de 70%, tandis que le personnel de la Juventus a renoncé à son salaire pendant quatre mois, selon The Guardian.

Quand le football reviendra-t-il?

Le football en Angleterre est actuellement jusqu’au 30 avril; cependant, il semble que la date soit un précédent et il est extrêmement improbable que le football revienne d’ici là.

Des discussions se poursuivent pour savoir comment – et quand – il peut revenir. Cela dépend en grande partie de la façon dont Covid-19 affecte l’Angleterre.

Selon Miguel Delaney de l’Independent, il y a des discussions sur la tenue des appareils restants dans des «camps isolés» pendant deux mois en été.

Au lieu de jouer à huis clos dans les stades, ces matchs auraient lieu sur des terrains d’entraînement et seraient diffusés.

Ce plan verrait alors la saison 2020/2021 légèrement retardée.

Photo principale

