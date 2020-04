RAPPORT: Le défenseur de Manchester United Victor Lindelof s’entraîne avec une autre équipe

LINZ, AUTRICHE – 12 mars: Andreas Pereira de Manchester United célèbre marquer son cinquième but lors de la ronde de 16 matchs aller de l’UEFA Europa League entre LASK et Manchester United au Linzer Stadion le 12 mars 2020 à Linz, en Autriche. Le match se joue à huis clos par précaution contre la propagation du COVID-19 (Coronavirus). (Photo par Ash Donelon / Manchester United via .)

Le défenseur de Manchester United, Victor Lindelof, s’entraîne avec une autre équipe, selon Tyrone Marshall du Manchester Evening News.

Avec qui Victor Lindelof s’entraîne-t-il et pourquoi?

Après avoir obtenu la permission d’Ole Gunnar Solskjaer, Lindelof s’est joint à l’entraînement avec l’ancienne équipe Vasteras SK en Suède.

Le joueur de 25 ans s’est rendu dans sa ville d’enfance pour s’entraîner avec son équipe d’enfance lorsque la Premier League a été suspendue dans le but de maintenir son niveau de forme physique et a l’intention de le faire jusqu’à indication contraire.

La Suède est beaucoup moins touchée par le coronavirus que la plupart du reste de l’Europe. Bien que leur nombre de morts augmente, il n’a pas encore atteint les sommets qui justifient un verrouillage. Le football professionnel y est annulé, mais l’entraînement ne l’est pas, alors Lindelof y maintient sa forme physique, plutôt qu’à la maison.

Grande amélioration depuis son arrivée

Actuellement, le Suédois est au-dessus du monde où il était quand il a rejoint.

Le défenseur suédois a rejoint United du côté portugais de Benfica en 2017, mais a manqué de confiance lors de sa première saison en maillot United. Il n’a fait que 17 apparitions et n’était nullement impressionnant.

La dernière campagne, cependant, le jeu de Lindelof s’est considérablement amélioré. Le Suédois est apparu 30 fois pour les Red Devils et a même réussi un but et une passe décisive.

Cette saison, il est allé encore plus loin.

Le défenseur est un partenaire régulier pour 80 millions de livres sterling, Harry Maguire, et il n’a pas été mauvais. Lindelof a fourni un duo défensif central stable avec l’ancien joueur de Leicester City, le meilleur depuis le jumelage légendaire Rio Ferdinand et Nemanja Vidic. Bien qu’il n’ait pas été à la hauteur du niveau actuel du capitaine Maguire, le joueur de 25 ans a été solide et a encore beaucoup de temps devant lui pour grandir.

Malgré cela, les Red Devils recherchent un remplaçant de classe mondiale. Samuel Umtiti est une option, tandis que Kalidou Koulibaly semble être le premier choix. Avec United disposé à dépenser environ 90 millions d’euros sur ce dernier, ils semblent assez désireux de trouver une alternative à Victor Lindelof à l’arrière.

