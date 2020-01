RAPPORT: Le FC Barcelone prépare une candidature pour Willian

HULL, ANGLETERRE – 25 JANVIER: Willian de Chelsea regarde avant le match de quatrième tour de la FA Cup entre Hull City et Chelsea au stade KCOM le 25 janvier 2020 à Hull, en Angleterre. (Photo par Clive Mason / .)

Willian sera sans contrat à Chelsea cet été. Les équipes sont de plus en plus intéressées à prendre l’ailier avec un contrat gratuit cet été, mais le Barça cherche à voler l’international brésilien pendant cette fenêtre.

Le FC Barcelone prépare une candidature pour Willian

Barcelone veut Willian cet hiver

Barcelone lorgne Willian depuis un certain temps maintenant, même en lançant des offres depuis 2018. Les offres ont culminé à 55 millions de livres sterling, mais ont toutes été rejetées par Chelsea.

Le temps est venu

Chelsea a essayé d’obtenir que l’ailier signe un nouveau contrat, mais avec peu de temps dans la fenêtre, il semble qu’il partira gratuitement cet été. Si Chelsea veut retirer de l’argent de l’accord, ils devront peut-être le laisser partir cet hiver.

Willian a joué 30 fois sur 51 possibles toutes compétitions confondues pour Chelsea cette saison, totalisant cinq buts et cinq passes décisives. Ces chiffres sont similaires à ceux de la saison dernière, mais dans l’ensemble ont diminué par rapport à ses années de jeunesse.

Chelsea a été étonnamment inactif cette fenêtre après la levée de son interdiction de transfert. Il y avait beaucoup de spéculations sur les étoiles qu’ils signeraient pour renforcer leur côté incohérent, mais rien n’a été fait. Il semble que Frank Lampard fasse confiance à sa jeunesse et se concentrera sur son développement futur. Si tel est le cas, il est temps de faire du vélo dans une nouvelle équipe de Chelsea, de dire au revoir à leurs vieilles stars et d’apporter de l’espace pour donner aux jeunes plus d’expérience. Ce processus pourrait commencer avec Willian dans les prochains jours.

Une star de Chelsea

Willian a passé pas mal de temps avec Chelsea et les a aidés à faire de l’argenterie. Les honneurs remportés pendant son séjour au club incluent deux titres de Premier League, une Europa League, une FA Cup et une Carabao Cup.

Willian nous manquera beaucoup à Stamford Bridge, mais il serait peut-être temps pour lui de partir. Si Chelsea veut obtenir de l’argent pour son ailier, il devra peut-être quitter cette fenêtre.

