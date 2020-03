RAPPORT: Le patron de Barnsley, Gerhard Struber, confiant, Alex Mowatt signera un nouvel accord

DERBY, ANGLETERRE – 02 JANVIER: Alex Mowatt de Barnsley lors du match de championnat Sky Bet entre Derby County et Barnsley au Pride Park Stadium le 2 janvier 2020 à Derby, en Angleterre. (Photo de James Williamson – AMA / .)

L’entraîneur-chef de Barnsley, Gerhard Struber, est convaincu que le milieu de terrain Alex Mowatt signera un nouveau contrat avec le club. L’accord actuel de 25 ans expire cet été. Si Mowatt engage son avenir, ce sera un signe de sa fidélité au club car il est actuellement en suspens dans quelle division ils joueront la saison prochaine.

Struber confiant de survie

Rester debout, cependant, est quelque chose dont Struber pense que l’équipe est capable.

S’adressant au Yorkshire Post, il a déclaré: «L’idée est de garder notre noyau dur ensemble. Nous pensons que nous allons rester dans le championnat.

«Mais si ce n’est pas le cas, nous aimerions quand même garder le groupe qui nous assure le succès sur le terrain pour rester à Oakwell.

«Alex est le seul en ce moment qui n’a plus qu’un an. Tous les autres sont sous contrat de plusieurs années.

«Nous avons eu plusieurs pourparlers d’extension et donné plusieurs offres d’extension et en avons un sur la table en ce moment que nous travaillons à obtenir Alex sur un contrat à plus long terme.”

Mowatt un joueur clé pour les Tykes

Barnsley a peut-être passé la majeure partie de cette saison dans les quatre derniers du championnat après sa promotion de League One, mais Mowatt a été une figure clé du club.

Le joueur de 25 ans, qui a disputé 36 matchs toutes compétitions confondues avec les Tykes, a marqué trois buts et récolté sept passes cette saison. L’ancien homme de Leeds United a également été nommé capitaine en septembre alors que l’équipe de Struber a perdu à domicile contre les Blancs.

Cette saison, le milieu de terrain a joué régulièrement pour Barnsley et a été impliqué dans le deuxième plus grand nombre de matchs, seulement derrière l’attaquant Conor Chaplin, qui a joué 36 fois.

Barnsley a remporté trois de ses quatre derniers matchs alors qu’il cherche à éviter la chute, mais se retrouve toujours à cinq points de la sécurité. Les Tykes accueillent Cardiff City demain après-midi avant un voyage sur Loftus Road pour affronter les Queens Park Rangers le week-end prochain.

