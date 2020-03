RAPPORT: Le Real Madrid envisage de bouger pour le flop de Crystal Palace Alexander Sorloth

Alexander Sorloth de Trabzonspor AS lors du match turc Spor Toto Super Lig entre Trabzonspor AS et Besiktas AS au stade Senol Gunes le 29 septembre 2019 à Trabzon, Turquie (Photo de VI Images via .)

Le Real Madrid envisage un choc pour le flop de Crystal Palace Alexander Sorloth, selon la publication espagnole AS.

Le Real Madrid envisage un changement de choc pour l’attaquant de Crystal Palace Alexander Sorloth

Alexander Sorloth était un flop au Crystal Palace

Après avoir impressionné du côté danois du FC Midtjylland, Sorloth s’est mérité un passage en Premier League. Il semblait être une future star, ayant montré de grandes promesses, il n’a jamais été à la hauteur des attentes élevées.

Il a rejoint l’équipe en janvier 2018, mais n’a disputé que quatre matchs avec Palace cette saison, qui se sont tous soldés par des pertes. Lors de la campagne suivante, le Norvégien n’a rendu aucun service à son record. En janvier 2019, il n’avait inscrit qu’une seule fois en 20 apparitions pour sa nouvelle équipe, son seul but étant contre l’opposition au Championnat à Swansea City.

Moins d’un an après sa signature pour Palace, le joueur de 24 ans est parti pour son premier prêt, qui a duré le reste de la saison 2018/19. Prêté par la KAA Gent en Belgique, il ne s’est guère amélioré. Lors de ses 22 matches là-bas, il n’a marqué que cinq fois et est retourné à Londres sûrement pour signer une signature ratée.

Succès en Turquie

Malgré son échec extrême depuis son déménagement à Crystal Palace, l’équipe turque Trabzonspor a conclu un accord de prêt de deux ans avec les Eagles l’été dernier. En concurrence avec Daniel Sturridge pour être l’attaquant de premier choix, Sorloth a extrêmement bien réussi. Jusqu’à présent cette saison, il a marqué 19 buts et enregistré six passes décisives en 26 apparitions en Super Lig, voyant sa valeur de marché tripler. En conséquence, il a attiré l’intérêt des meilleurs clubs européens.

Intérêt du Real Madrid

Le Real Madrid souhaite signer un attaquant cet été. Bien qu’Erling Haaland soit leur cible principale, il n’est pas disponible avant 2021, donc Sorloth pourrait devenir l’une des priorités du Real. Avec Haaland, il fait partie d’une équipe nationale norvégienne extrêmement excitante, et Los Blancos aimerait que cela se développe dans leur club riche en histoire.

