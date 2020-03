Rapport: le Real Madrid et Barcelone sont intéressés à signer David Alaba

Le défenseur polyvalent du Bayern Munich, David Alaba, qui a été lié à un déménagement à Chelsea cet été, envisage peut-être l’Espagne comme destination.

Selon le journal allemand SPORT BILD, le Real Madrid et Barcelone sont intéressés à détourner tout accord potentiel pour le joueur de 27 ans.

L’année dernière, Alaba a laissé entendre que se rendre dans l’un des deux grands d’Espagne était sur la table, déclarant: «Espagne, Angleterre [the countries I want to play in]», A déclaré l’Autrichien à BILD l’année dernière.

«En Espagne, ce serait les deux grands clubs, je suppose, le Real ou Barcelone. Aussi les grands clubs en Angleterre. »

Le contrat d’Alaba expire cet été avec le Bayern, ce qui signifie qu’il pourrait négocier avec n’importe quel club, tout en choisissant le plus offrant.

