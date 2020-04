Rapport: le Real Madrid mène la course pour signer Eduardo Camavinga

Selon un rapport publié par Fabrizio Romano jeudi, le Real Madrid a mené la course pour signer le prodige Eduardo Camavinga de Rennes. Camavinga, 17 ans, né en Angola mais de nationalité française, a suscité l’intérêt de nombreux grands clubs en raison de ses performances de milieu de terrain défensif cette saison en Ligue 1.

Comme Kiyan Sobhani et Lucas Navarrete en ont discuté lors du podcast d’hier, ses chiffres sont hors des charts. S’il est signé, il ne verrait probablement pas beaucoup de minutes tout de suite, et un prêt (au cours de quelques années, comme Achraf et Odegaard l’ont enduré) est sur les cartes.

Romano déclare que Zinedine Zidane est un grand partisan du Camavinga, qui place finalement le Real Madrid aux commandes.

Vous avez 12 $ pour construire votre meilleur buteur. Dépensez sagement.

* L’année indique la saison sélectionnée (c’est-à-dire ’12 = 2011/12). pic.twitter.com/ZJQDmcEn0v

– Gestion de Madrid (@managingmadrid) 9 avril 2020

Lorenzo Sanz reçoit la plus haute distinction de la Fédération espagnole de football

Kristofer McCormack compare les baisses de salaire du Real Madrid à celles de Barcelone et de l’Atletico Madrid et pourquoi Los Blancos n’a fait qu’une petite baisse de salaire