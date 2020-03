RAPPORT: Le Real Madrid, Tottenham Hotspur et Manchester United cibleront Erling Håland l’été prochain

DORTMUND, ALLEMAGNE – 18 février: Erling Braut Haaland du Borussia Dortmund réagit au cours de l’UEFA Champions League ronde de 16 match aller entre le Borussia Dortmund et le Paris Saint-Germain au Signal Iduna Park le 18 février 2020 à Dortmund, en Allemagne. (Photo de Boris Streubel / .)

Le Real Madrid, Tottenham Hotspur et Manchester United vont viser le Borussia Dortmund Wonderkid Erling Braut Håland, selon Manuel Bruña du Mundo Deportivo.

Le Real Madrid, Tottenham et Manchester United cibleront Erling Håland l’été prochain

Incroyable saison d’ateliers

Håland a connu une incroyable saison d’évasion. À partir de RB Salzburg, l’adolescent s’est fait un nom en Ligue des champions, marquant huit buts et aidant une fois dans ses six matchs de groupe pour la formation autrichienne.

Cela a suscité l’intérêt de presque toutes les grandes équipes en Europe. Cependant, le Borussia Dortmund a remporté la course en raison de sa réputation croissante de nourrir les jeunes talents.

Depuis qu’il a rejoint les géants allemands, la forme de Håland n’a pas ralenti du tout. Bien qu’il soit maintenant dans une ligue plus difficile, le Norvégien a 11 engagements directs dans ses huit matchs de championnat pour BVB. De plus, son premier match au club lui a valu un triplé en seulement 34 minutes de jeu, ce qui en fait, à n’en pas douter, un début de rêve.

Manchester United vise Erling Håland

Manchester United serait à la recherche d’un attaquant. Les Red Devils ont actuellement Anthony Martial pour combler le poste, mais le Français n’a pas le même record de buts que certains des meilleurs attaquants du monde et pourrait les quitter l’année prochaine.

Ils sont maintenant à la recherche d’un avant-centre, et Håland pourrait être leur homme. Il dispose d’une clause de libération de 60 millions d’euros, ce qui en fait une bonne affaire pour la promesse et l’impact immédiat qu’il montre, et les Red Devils pourraient presque certainement se le permettre à l’été 2021, en particulier avec des versements payés pour des ventes comme celle de Romelu Lukaku.

Tottenham recherche également un buteur à l’avant

Harry Kane a été l’un des meilleurs joueurs des Spurs ces dernières années, mais il semble qu’il se soit enfin lassé de leur manque d’argenterie. L’Anglais pourrait partir cet été, avec de nombreux clubs comme Manchester City, United et la Juventus attendant de le prendre. Le côté nord de Londres sera alors à la recherche d’un nouvel attaquant, et Håland serait un transfert incroyable pour une équipe qui a récemment été très prudente dans ses dépenses.

Real Madrid

Los Blancos veut également signer un attaquant dans un avenir proche. Bien qu’ils devraient attendre un an pour voir Håland rejoindre, cela en vaut vraiment la peine. Le joueur de 19 ans est extrêmement talentueux, et Zinedine Zidane voudra l’avoir dans son club.

Photo principale

Intégrer à partir de .