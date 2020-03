RAPPORT: Le transfert de Manchester United est de plus en plus probable pour Jadon Sancho

PARIS, FRANCE – 11 MARS: (GRATUIT POUR UN USAGE EDITORIAL) Dans cette image fournie par l’UEFA, Jadon Sancho, du Borussia Dortmund, réagit au PSG marquant son deuxième but lors du huitième de finale de l’UEFA Champions League entre le Paris Saint-Germain et Borussia Dortmund au Parc des Princes le 11 mars 2020 à Paris, France. Le match se joue à huis clos par précaution contre la propagation du COVID-19 (Coronavirus). (Photo de l’UEFA – Document / UEFA via .)

Un transfert à Manchester United semble de plus en plus probable pour Jadon Sancho, selon James Robson du Evening Standard.

Plusieurs équipes en course

Beaucoup d’équipes veulent avoir Sancho dans leur club, ce qui fait de lui l’un des meilleurs candidats au transfert avant la fenêtre d’été. L’Anglais a admirablement joué pour le Borussia Dortmund, surtout cette saison.

Il a le troisième plus grand nombre de buts de la Bundesliga, 14, le deuxième plus grand nombre d’assistances, 15 et est le meilleur de la ligue pour les deux combinés. Il est un créateur de chance d’élite, un dribbleur et un ailier polyvalent, et semble prêt à déménager ailleurs.

Manchester United émerge comme favori pour Jadon Sancho

Bien que de nombreux géants européens aient manifesté leur intérêt pour Sancho, United est devenu l’équipe la plus probable pour lui.

Les signatures d’Ole Gunnar Solskjaer jusqu’à présent ont été extrêmement réussies, et il cherchera à aller plus loin avec un déménagement pour le joueur de 20 ans. L’international anglais pourrait voir des offres de Paris Saint-Germain et de Barcelone venir à sa rencontre, avec de nombreuses options devant lui, mais le côté de Manchester semble avoir pris la tête de cette course.

Attraction de United

Il y a de nombreuses caractéristiques du côté actuel des Red Devils qui pourraient attirer les 25 ans. La formidable histoire de United est une évidence, tandis que l’équipe jeune et passionnante est une autre raison pour Sancho de rejoindre.

En particulier, un autre article du Evening Standard a décrit trois joueurs avec lesquels il est ravi de travailler.

Une star de United qui a dépassé les attentes cette saison, Marcus Rashford, a déjà développé une amitié avec l’ailier de Dortmund, et ils pourraient former une excellente relation sur le terrain aussi bien qu’en dehors.

De plus, il note Anthony Martial, et le Français pourrait prendre la tête avec Rashford et Sancho à sa gauche et à sa droite respectivement.

Enfin, Mason Greenwood, l’un des talents les plus prometteurs d’Europe, l’a enthousiasmé. L’avant-centre anglais a montré son incroyable capacité de finition lors de son équipe première cette saison et pourrait devenir l’un des meilleurs attaquants du monde.

De nombreuses personnalités du Borussia Dortmund sont de plus en plus convaincues que Sancho pourrait être en route pour Manchester United cet été, après une course épique pour sa signature.

