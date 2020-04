RAPPORT: Leeds United deviendra champion si l’EFL suit le précédent de la RFU

Insigne de Leeds United sur le devant du stade Elland Road (Photo AMA / Corbis via .)

Leeds United sera sacré champion du Championnat si l’EFL annule la saison et suit le précédent établi par l’organe directeur de l’union de rugby. Selon The Independent, la RFU utilisera une «meilleure formule d’enregistrement de jeu» pour déterminer la promotion et la relégation. La nouvelle survient deux semaines après l’annulation de la saison de rugby.

Leeds United sera promu si l’EFL suit la RFU

Comment fonctionne la formule

Au lieu de calculer les positions finales uniquement sur la base de points par match, la RFU examinera les points à domicile des équipes par record de match et les points à l’extérieur par record de match, et les appliquera à tous les matches restants.

Tous les clubs du Championnat EFL ont joué 37 matchs jusqu’à présent, et la plupart des équipes ont un nombre similaire de matchs à domicile et à l’extérieur. Par conséquent, le tableau ne serait pas modifié de manière massive si l’EFL décidait de suivre l’exemple de la RFU. La situation est différente en Ligue 1, car plusieurs matchs ont été reportés depuis le début de la saison.

Si l’EFL est obligé d’annuler la saison et utilise cette formule, les Blancs finiront avec 88,5 points. Ce chiffre serait arrondi à 89, suffisant pour remporter le titre par deux points.

West Bromwich Albion gagnerait également une promotion en Premier League. Ils termineraient avec 87 points (arrondi à 86,8) et Fulham resterait troisième – terminant avec 79 points (79,2).

Cependant, l’objectif principal de l’EFL est toujours de terminer la saison chaque fois qu’il est sûr de le faire. Le football professionnel en Angleterre reste suspendu jusqu’au 30 avril au plus tôt.

Le Club Bruges devrait être sacré champion de Belgique

Plus tôt dans la journée, BBC Sport a annoncé que la Pro League belge deviendrait la première grande ligue européenne à être annulée au milieu de la crise des coronavirus. En conséquence, le Club Bruges, table-toppers, devrait être sacré champion. L’équipe de Phillipe Clement a 15 points d’avance sur Gent, deuxième, à un match de la saison régulière. Un système de play-off est alors généralement utilisé pour résoudre les premières positions. Il sera officialisé le 15 avril et un groupe de travail décidera de la promotion et de la relégation.

Dans un communiqué, la ligue a déclaré: “Le conseil d’administration a décidé à l’unanimité qu’il n’était pas souhaitable, quel que soit le scénario envisagé, de poursuivre la compétition après le 30 juin.”

Photo principale

Intégrer à partir de .