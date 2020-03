RAPPORT: L’EFL fournira aux clubs un soutien financier

PRESTON, ANGLETERRE – 22 OCTOBRE: une vue générale de l’EFL matchball avant le match de championnat Sky Bet entre Preston North End et Leeds United à Deepdale le 22 octobre 2019 à Preston, en Angleterre. (Photo de Lewis Storey / .)

L’EFL a annoncé qu’elle prenait des mesures pour aider les clubs touchés par COVID 19 avec un programme de secours d’un montant total de 50 millions de livres sterling. C’est pour aider à la trésorerie lorsque le football est suspendu. Cela comprendra les clubs recevant immédiatement de l’argent de récompense. Ils auront également la possibilité de contracter un prêt sans intérêt.

Le conseil d’administration a également précisé que sa priorité était d’assurer la fin de la saison en cours.

L’EFL apportera un soutien financier aux clubs après la réunion du conseil d’administration

«Package de secours» de 50 millions de livres sterling

Le conseil d’administration de l’EFL s’est réuni aujourd’hui pour discuter de ce qui se passera ensuite en ce qui concerne le reste de la saison. En plus de souligner que terminer la saison en cours est une priorité, ils ont également proposé un moyen d’aider les clubs qui perdront des ventes de billets et d’autres sources de revenus par jour.

Une déclaration de l’EFL se lisait comme suit: “Dans le cadre de la planification d’urgence continue de la Ligue, le Conseil a entendu les commentaires et observations des clubs de l’EFL, avant de discuter d’un certain nombre de questions, y compris la situation financière actuelle et ses implications, les assurances, les questions réglementaires et les modalités de diffusion.”

«Les discussions ont porté sur l’allégement financier des clubs à court terme et bien qu’il n’y ait pas de solution unique, des mesures doivent être mises en place pour aider immédiatement à la trésorerie via un plan de secours à court terme de 50 millions de livres sterling.

«Ce fonds se compose des paiements de prime de base restants qui sont immédiatement avancés aux clubs, le reste étant constitué par la facilité de prêt sans intérêt à la disposition des clubs, calculée conformément à l’article des associations de l’EFL.

«L’injection d’argent est incluse dans le cadre d’une série de mesures, qui comprend un soutien potentiel du gouvernement pour aider les clubs et leurs entreprises associées à travers cette période d’incertitude.»

Cela sera un soulagement bienvenu pour de nombreux clubs qui auront du mal à joindre les deux bouts alors qu’ils ne tirent pas de revenus des matches. Hier, l’équipe de la Ligue nationale, Barnet, a annoncé qu’elle avait licencié tout le personnel non joueur. Les clubs de la Ligue de football espèrent que cette aide les empêchera de faire de même.

Finir la saison est leur priorité

L’EFL a également suivi la Premier League en soulignant l’importance de terminer cette saison.

Dans le communiqué, ils ont également déclaré: «L’objectif principal, afin de protéger l’intégrité de la compétition, est de mener à bien la saison 2019/20, sous réserve de la priorité absolue sur la santé et le bien-être.

«Les plans continuent d’être élaborés selon le principe convenu qu’il est dans l’intérêt de l’EFL et des clubs de terminer la saison en cours au moment opportun.

“L’EFL poursuit un dialogue régulier avec le gouvernement et les autorités sanitaires compétentes et, au fur et à mesure que l’on disposera de plus d’informations sur l’ampleur et l’étendue de l’épidémie de coronavirus dans ce pays, une décision sera prise sur la reprise des rencontres de la Ligue”.

