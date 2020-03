RAPPORT: Leroy Sane envisage de rester à Manchester City

MANCHESTER, ANGLETERRE – 17 FÉVRIER: Manchester City’s Leroy Sane en action pendant la formation à la Manchester City Football Academy le 17 février 2020 à Manchester, en Angleterre. (Photo de Tom Flathers / Manchester City FC via .)

Leroy Sane pourrait rester à Manchester City après tout, selon un nouveau rapport de Mike McGrath de The Telegraph. La rumeur veut que Sane déménage au Bayern Munich, mais après des problèmes de négociations l’été dernier et cet hiver, les deux parties pourraient être mieux sans l’autre.

Leroy Sane envisage de rester à Manchester City

La saga continue

Cette histoire a déjà connu plusieurs rebondissements. Ce n’est que l’année dernière que Leroy Sane était à quelques centimètres de sa signature pour le Bayern Munich, seulement pour déchirer inexplicablement son ACL juste avant que le déménagement ne soit terminé. Il semble maintenant que les deux parties ne pourraient pas être plus éloignées l’une de l’autre.

La fracture a commencé immédiatement après sa blessure. Le Bayern était réticent à dépenser plus de 100 millions d’euros pour quelqu’un qui n’a toujours pas joué depuis, et City n’a pas non plus accepté le prix proposé par le Bayern. Toutes les parties ont donc décidé de suspendre leurs négociations jusqu’à ce que Sane soit en meilleure condition pour jouer.

Même au début de janvier, il semblait qu’un accord était encore très probable. Depuis lors, cependant, Sane a changé d’agent et ses nouveaux représentants veulent rédiger de nouveaux termes personnels. Selon le rapport du Telegraph, ils auraient tenté de pousser le Bayern à faire un pas pour Sane cet hiver.

Mais les champions allemands n’avaient aucun intérêt à terminer le mouvement cet hiver. Le Bayern veut le signer cet été alors qu’il ne lui reste qu’un an de contrat. Bien que le temps passe, ils se méfient de la réticence de Sane à s’engager dans le mouvement.

Cela dit, Manchester City a encore un nouveau contrat sur la table pour Leroy Sane. L’indécision quant à son avenir arrive parfaitement à temps pour son retour. Sane a joué pour les City U23 plus tôt cette semaine et pourrait figurer sur le banc du Derby de Manchester dimanche.

Une opportunité

Ces prochaines semaines représentent donc une opportunité pour toutes les parties. C’est le moment pour Manchester City de convaincre Sane de rester ou pour le Bayern Munich de décider s’ils veulent toujours le signer. C’est aussi une opportunité pour Sane. Il revient juste à temps pour avoir un impact sur la partie sérieuse de la saison et rappeler à tout le monde qui il est.

