LEIPZIG, ALLEMAGNE – 10 mars: Dayot Upamecano de RB Leipzig en action au cours de l’UEFA Champions League ronde de 16 match retour entre RB Leipzig et Tottenham Hotspur au Red Bull Arena le 10 mars 2020 à Leipzig, Allemagne. (Photo de Pawel Andrachiewicz / PressFocus / MB Media / .)

Il n’est pas surprenant de voir Manchester City, Arsenal et Tottenham Hotspur cibler tous des renforts défensifs cet été après avoir enduré des saisons décevantes à l’arrière. Jusqu’à présent, plusieurs joueurs ont été liés à chaque club respectif, Dayot Upamecano étant au premier rang des options présentées. L’actuel homme de RB Leipzig, cependant, est très demandé par les meilleurs clubs d’Europe, ce qui pourrait voir le défenseur rejeter la Premier League en faveur d’un déménagement dans la capitale espagnole.

RAPPORT: Les clubs de Premier League devraient subir un coup dur alors que le Real Madrid cible Dayot Upamecano

Le Real Madrid en pole position pour signer le Français

Selon le Mirror, le Real Madrid est prêt et prêt à bouger pour le joueur de 21 ans en été. Cette décision verrait le Français unir ses forces à son compatriote de Raphaël Varane pour former l’un des meilleurs partenariats en Europe. Et cette décision est parfaitement logique pour Madrid, qui remplacerait l’ancien par le nouveau en échangeant Upamecano contre Sergio Ramos au prix de 50 millions de livres sterling, un prix qui pourrait s’avérer bon marché dans cinq ans.

Le défenseur de Leipzig a déjà prouvé sa capacité à jouer au plus haut niveau avec sa récente performance contre les Spurs, un excellent exemple de la domination du Français. Upamecano était tout simplement imparable alors que Leipzig a éliminé l’équipe de Jose Mourinho de la Ligue des champions. La performance a mis en évidence que bien qu’il n’ait que 21 ans, Upamecano est prêt pour le grand moment.

Coup spécial pour un talent spécial

Le Français a déclaré récemment interrogé sur ses projets d’été: «Je parlerai bien avec mes agents et mes parents à la fin de la saison. Et prendra la bonne décision. “

Quoi qu’il en soit, que ce soit en Premier League ou en Liga, Upamecano semble prêt à s’annoncer comme l’un des meilleurs défenseurs du monde après avoir été lié aux meilleurs d’Europe. Leipzig, l’équipe à l’opposé d’un accord potentiel, réaliserait un bénéfice de 41 millions de livres sterling après avoir signé le Français pour le petit prix de 9 millions de livres sterling il y a seulement deux ans.

