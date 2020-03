RAPPORT: Les joueurs de Leeds United devraient convenir d’un plafond salarial temporaire

HULL, ANGLETERRE – 29 FÉVRIER: Leeds United célèbre un autre objectif lors du match de championnat Sky Bet entre Hull City et Leeds United au stade KCOM le 29 février 2020 à Hull, en Angleterre. (Photo par Ashley Allen / .)

La hiérarchie de Leeds United est en pourparlers avec les joueurs sur le report de leur salaire pour tenter de faire face aux implications financières du coronavirus, selon The Athletic’s Phil Hay.

Les joueurs de Leeds United pourraient bénéficier d’une réduction de salaire temporaire

Les joueurs «ouverts» au plafonnement des salaires

Le directeur général Angus Kinnear et le directeur du football Victor Orta ont tenu une réunion avec les joueurs mardi, où ils ont discuté de la possibilité de différer les salaires. Leeds possède la fréquentation moyenne la plus élevée du championnat, et sans la couverture de confort des paiements en parachute comme beaucoup de leurs rivaux, la suspension du football aura un impact sur leurs finances plus que la plupart des autres clubs.

En conséquence, les joueurs de Marcelo Bielsa seraient ouverts à l’idée de voir leur salaire baisser pour améliorer la situation.

Les Blancs occupent actuellement le haut du championnat. Il leur reste cinq matchs à domicile, dont ils auraient gagné beaucoup de revenus.

En outre, Bielsa et son personnel d’arrière-boutique pourraient également reporter leur salaire.

Un plafond de 6 000 £ par semaine

L’une des options est que les joueurs voient temporairement leur salaire plafonné à 6 000 £ par semaine. C’est la moitié de la moyenne de la ligue. L’Athletic rapporte qu’il prendra une décision officielle à un moment donné cette semaine.

Leeds a un chiffre d’affaires annuel de 45 millions de livres sterling, mais sa masse salariale a atteint 40 millions de livres sterling alors que les Blancs se sont mis à retourner en Premier League.

En raison de la crise des coronavirus, les clubs de haut en bas du continent sont confrontés à une incertitude financière. Les rivaux de Leeds, Birmingham City, ont demandé aux joueurs qui gagnent plus de 6 000 £ par semaine de bénéficier d’une réduction de salaire de 50% pendant quatre mois. Birmingham les remboursera ensuite par étapes à la reprise du football.

Le capitaine de Heart of Midlothian, Steven Naismith, a accepté une réduction de salaire de 50% dans le but d’aider le club à survivre alors que le football est suspendu, tandis qu’en Europe, le Bayern Munich est le premier club de haut niveau dans lequel les joueurs ont accepté la réduction de salaire.

