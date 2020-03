RAPPORT: Les Rangers se tournent vers la signature d’Ianis Hagi

GLASGOW, ÉCOSSE – 04 mars: Ianis Hagi des Rangers est vu en action lors du match de Premiership Ladbrokes entre les Rangers et Hamilton Academical au stade Ibrox le 04 mars 2020 à Glasgow, en Écosse. (Photo par Ian MacNicol / .)

Les performances de la SPFL, de la Ligue Europa et d’autres compétitions ont valu à Ianis Hagi la vedette parmi les fans empathiques des Rangers. Va-t-il continuer à répondre aux attentes? Sera-t-il signé? Plus important encore, y aura-t-il suffisamment de fonds pour les Rangers?

Les Rangers veulent garder Ianis Hagi

Selon le Sun Football, qui a cité l’ancien défenseur des Rangers Dorin Goian en soutenant Ianis pour rester à Ibrox, Ianis snobera les clubs d’autres parties de l’Europe pour rester avec la tenue écossaise.

Les détails financiers

Une option de rachat pour 4,5 millions de livres sterling est sur le contrat de Ianis et les Rangers ont apparemment obtenu les pouvoirs financiers au sein de leur club pour déclencher cette clause. Ianis Hagi a dirigé l’émission à Ibrox for Rangers à plusieurs reprises cette saison, ce qui signifie qu’il est proche de gagner les fans et de le soutenir pleinement.

Performance cette saison

Le Roumain a ajouté des compétences soyeuses et une capacité de jeu à la ligne avant des Rangers, jouant généralement derrière l’attaquant ou l’aile. Le retour contre Braga a mis en évidence ses décisions rapides et son flair qu’il utilise pour insuffler une impulsion unique à leurs attaques ainsi que des coups de pied arrêtés.

Avec le temps, Ianis Hagi sera très probablement au-dessus de la qualité habituelle observée dans le SPFL si ce développement rapide se poursuit et si les Rangers sont capables de continuer à nourrir son talent correctement. Quelques dédicaces de plus de qualité autour du Roumain seraient également dans leur intérêt pour relier une bonne équipe pour qu’il s’épanouisse.

Le conflit d’intérêts

Les géants de la Serie A S.S Lazio sont également très intéressés à obtenir les services du prodige roumain. Genk (dont Hagi est prêté) est également désireux de le faire revenir en Belgique, mais les Rangers pourraient être tentés de l’encaisser si une somme décente était offerte.

Photo principale

Intégrer à partir de .