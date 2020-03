RAPPORT: Les représentants non-Ligue pour rencontrer la FA pour résoudre la saison

BOREHAMWOOD, ANGLETERRE – 18 mars: vue générale à l’extérieur du logo de la ligue nationale à Meadow Park, domicile du Boreham Wood FC le 18 mars 2020 à Borehamwood, en Angleterre. (Photo de Catherine Ivill / .)

Alors que les problèmes de coronavirus augmentent, des personnalités du football hors ligue rencontrent la FA cette semaine pour discuter de la façon de terminer la saison.

Des représentants de haut niveau de la Ligue nationale ont également rencontré la FA lundi, selon Simon Stone de BBC Sport. Les figures des autres ligues devraient les rencontrer cette semaine.

FA discutant de la façon de résoudre la saison hors Ligue au milieu d’une épidémie de coronavirus

La controverse sur les coronavirus de la Ligue nationale

Six matchs de Ligue nationale ont été joués juste un jour après l’EFL et la Premier League a annoncé que le football de ligue devait être suspendu jusqu’au 3 avril. Cela incluait la victoire confortable de Notts County 4-0 contre Eastleigh et le match nul de Chesterfield à Douvres. Après le match, le patron des Spireites, John Pemberton, a fustigé la décision de la Ligue nationale de ne pas reporter leur match.

Après le contrecoup, la Ligue nationale a décidé de reporter tous ses matchs jusqu’au 3 avril.

La semaine dernière, la FA, la Premier League et l’EFL ont ensuite décidé de suspendre tout le football de ligue jusqu’au 30 avril au moins. Par conséquent, il est très peu probable que le football hors ligue se poursuive avant cette date.

Problème financier pour les clubs hors Ligue

BBC Sport affirme que la saison pourrait s’achever rapidement. C’est parce que la plupart des clubs non-ligue ne peuvent pas se permettre de continuer à payer les contrats des joueurs sans savoir quand auront lieu leurs prochains matchs. La semaine dernière, Barnet a été forcé de licencier tout le personnel non joueur car il ne gagnerait aucun revenu des activités de la journée.

Si les matches se poursuivent à huis clos, cela pourrait également avoir des implications financières dévastatrices pour les clubs n’appartenant pas à la ligue. La situation est un vrai gâchis et trouver une solution ne sera pas facile.

La promotion pourrait être un problème clé

En plus de cela, il y a aussi la question de la promotion en Ligue Deux. Il n’y a actuellement que 71 clubs dans l’EFL après l’expulsion de Bury l’été, donc au moins un club doit être promu de la Ligue nationale. Mais si la saison se termine maintenant, qui monte?

Barrow est actuellement en tête du cinquième niveau, et on prétend qu’il pourrait être promu et que les matches de barrage pourraient être supprimés si la saison se termine tôt. Habituellement, les champions montent automatiquement et les équipes qui terminent entre le deuxième et le septième sont en barrages.

Cependant, Harrogate Town et Notts County peuvent prétendre que c’est injuste. Harrogate est deuxième, à seulement quatre points derrière eux la tenue cumbrienne. Le troisième, County, est à sept points de Barrow après avoir joué un match de plus qu’eux. Mais ils forment l’équipe de la ligue après avoir remporté cinq matchs de suite.

Quelle que soit la décision prise par les autorités, elle ne plaira pas à tout le monde.

