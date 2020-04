RAPPORT: L’étoile de l’Inter Milan Lautaro Martinez prend une décision de transfert surprise au milieu des intérêts de Manchester United et de Barcelone

TURIN, ITALIE – 08 mars: Lautaro Martínez du FC Internazionale en action lors du match de Serie A entre la Juventus et le FC Internazionale joué à huis clos au stade Allianz après que le gouvernement italien a publié une liste de nouvelles lignes directrices pour aider à arrêter la propagation du Coronavirus COVID-19 le 8 mars 2020 à Turin, Italie. (Photo par Claudio Villa – Inter / Inter via .)

La star de l’Inter Milan, Lautaro Martinez, a pris une décision de transfert surprise au milieu de Manchester United et de Barcelone, selon Richard Fay du Manchester Evening News.

La star de l’Inter Milan Lautaro Martinez prend une décision de transfert surprise

Impressionnant pour Inter

Lautaro Martinez a connu une saison incroyable avant que la pandémie de coronavirus n’entraîne la suspension du football.

En 20 départs en Serie A, l’attaquant argentin a marqué 12 buts. Il a fait avancer ce dossier en Ligue des champions avec cinq matches sur six. De plus, il n’a que 22 ans et a beaucoup de potentiel de croissance, voire de devenir l’un des meilleurs attaquants du monde.

Cela a attiré l’attention de nombreux clubs, notamment le Barça et United.

Lautaro Martinez a l’attention de l’Europe

Les géants espagnols ont besoin d’un attaquant en été. Celui de 2019 a vu un mouvement d’argent important pour Antoine Griezmann pour passer de l’Atletico Madrid au Camp Nou, mais il n’a pas réussi à impressionner. Pour 107 millions de livres sterling, avec une clause de libération de 717 millions de livres sterling, Griezmann a été un peu un flop, surtout par rapport à sa qualité avec l’Atletico. Le Barça cherche à le vendre cet été, collectant des fonds pour un déménagement pour Martinez et pour l’ancien joueur Neymar, qu’ils ont vendu au Paris Saint-Germain pour un montant record mondial en 2017.

Manchester United est également à la recherche d’un avant-centre à la fin de la saison. Anthony Martial a fait un travail fantastique en remplissant temporairement le rôle, à la place de Romelu Lukaku, mais les Red Devils voudront une option clinique plus permanente à l’avenir. Martinez pourrait fournir exactement cela, bien qu’ils envisagent également des mouvements pour Pierre-Emerick Aubameyang d’Arsenal et Timo Werner de RB Leipzig.

Décision de transfert récente

L’agent de Martinez a déclaré à Mundo Deportivo que l’Argentin était content à l’Inter, malgré les liens avec certains des plus grands clubs du monde.

“Il le traite [the speculation] comme si ce n’était rien, car il se concentre uniquement sur son club.

«Mais il y a sûrement une grande satisfaction de savoir qu’il fait bien les choses.

“Lautaro a un contrat de cinq ans avec Inter et les nouvelles qui sortent sont exclusivement générées par la presse.”

Photo principale

Intégrer à partir de .