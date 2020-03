RAPPORT: L’incertitude du contrat immédiat à Sheffield United affronte le starlette de Manchester United Dean Henderson

LECTURE, ANGLETERRE – 03 MARS: Dean Henderson de Sheffield United célèbre le deuxième but de son équipe lors du match de cinquième ronde de la FA Cup entre Reading FC et Sheffield United au Madejski Stadium le 03 mars 2020 à Reading, en Angleterre. (Photo de Dan Istitene / .)

L’incertitude immédiate des contrats à Sheffield United fait face à la starlette de Manchester United Dean Henderson, rapporte James Robson du Evening Standard.

Zoom sur Odion Ighalo



Bien que la situation contractuelle de Dean Henderson dans un avenir proche soit inconnue, une grande partie de l’attention des joueurs de prêt à Manchester United ou à partir de Manchester United est sur Odion Ighalo

L’attaquant nigérian a fait un rêve le jour de l’échéance à United du côté chinois de Shanghai Greenland Shenhua, avec une saison et demie avec Watford, sa seule expérience en Premier League.

Malgré le manque apparent de qualité et de capacité à un niveau élevé, il a plus que payé pour les Red Devils. Ighalo a quatre buts et une passe décisive en seulement 318 minutes sous un maillot de Manchester United avant la suspension pratiquement mondiale du football. Il a même convaincu United d’envisager de rendre son mouvement de prêt permanent, avec des frais de 15 millions de livres sterling, ce que son club parent voudrait pour lui. C’est là que réside l’ambiguïté.

Ighalo a un contrat chez United jusqu’au 30 juin, date à laquelle il retournera soit dans son club parent, soit United l’aura signé de manière permanente. Cependant, avec presque toutes les affaires désormais interrompues en raison du coronavirus, il reste à savoir ce qui se passera ensuite. Si les Red Devils peuvent conclure la transaction avant la fin de son contrat, alors ils ont atteint une situation idéale. Mais c’est improbable. Par conséquent, ils devront peut-être libérer l’ancien attaquant de Watford lorsque son temps convenu à United sera épuisé.

Similaire avec Henderson

C’est une histoire similaire avec Dean Henderson, prêté à Sheffield United. Le gardien de but a relevé le défi de jouer excellemment en Premier League, après avoir aidé les Blades dans leur campagne de promotion la saison dernière.

Le côté sur-performant de Chris Wilder est maintenant le rival de United pour la qualification en Ligue des champions. Les Red Devils ont une décision à prendre quant à ce qu’ils feront du contrat de Henderson.

Bien qu’il ait été suggéré que tous les contrats devant expirer à la fin de la saison soient prolongés jusqu’à sa fin, les détails juridiques de cela ne sont pas clairs.

Ce pourrait être la meilleure décision pour la carrière d’Henderson si les Red Devils acceptaient avec la nouvelle équipe de prolonger le prêt d’Henderson d’une année supplémentaire. Il y a eu beaucoup de ragots à ce sujet ces derniers mois, Wilder lui-même ayant affirmé qu’il était en pourparlers avec l’équipe de Manchester au sujet d’une prolongation d’un an. Cependant, cela a apparemment été une surprise pour United, qui réfléchit toujours à l’opportunité de le laisser partir pour une saison de plus.

Si les géants de la Premier League acceptent de laisser le jeune Anglais en prêt pour une saison de plus, cela pourrait donner un coup de pouce aux Blades pour dépasser United dans la course à la Ligue des Champions. Ce serait incroyable, mais complètement plausible. Avec Henderson étant un élément clé de leur succès cette saison, il pourrait être ce dont ils ont besoin pour les repousser.

