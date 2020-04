RAPPORT: L’Inter Milan participera à la course pour Pierre-Emerick Aubameyang

Londres, ANGLETERRE – 07 MARS: Pierre-Emerick Aubameyang d’Arsenal lors du match de Premier League entre Arsenal FC et West Ham United à Emirates Stadium le 07 mars 2020 à Londres, Royaume-Uni. (Photo de Stuart MacFarlane / Arsenal FC via .)

Selon le Daily Mail, les géants italiens de l’Inter Milan devraient se battre pour la signature très recherchée de la star d’Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang.

Leur poursuite est venue au milieu des discussions sur l’avenir incertain d’Aubameyang aux Emirats, avec les batteurs du monde espagnol Barcelone et le Real Madrid, ainsi que l’Angleterre Manchester United et Chelsea à la poursuite de l’attaquant gabonais.

L’Inter Milan participera à la course pour Pierre-Emerick Aubameyang d’Arsenal

Une vive concurrence

À seulement 15 mois de son contrat avec Arsenal, Aubameyang, 30 ans, n’a cessé de parler de la fenêtre de transfert de cet été, avec un éloignement des Émirats de plus en plus évident chaque jour.

L’attaquant gabonais, qui ne rajeunit pas, a exprimé à nouveau son désir de jouer au football de Ligue des champions, ce qu’il n’a pas fait depuis son départ du Borussia Dortmund en 2018.

De nombreux clubs européens de haut niveau ont été liés au capitaine d’Arsenal, cependant, des rumeurs de revendications salariales de plus de 200 000 £ et un prix de 56 millions de £ pourraient dissuader les négociations d’avoir lieu.

L’Inter va intensifier sa poursuite d’Aubameyang

Aubameyang, un ancien joueur de l’équipe de jeunes de l’AC Milan, rival de l’Internazionale, a beaucoup d’expérience dans cette ville historique, et un retour ici serait de son intérêt supérieur selon la source française Le10Sport.

Les rapports suggèrent que le patron de l’Inter Antonio Conte a toujours été un fan de l’international gabonais qui remonte à ses jours en tant que manager de Chelsea, où Aubameyang a terrorisé la défense des Bleus. En fait, l’équipe de Conte n’a battu les Gunners qu’une fois sur huit.

Fait intéressant, Conte a déjà amené de nombreux joueurs de Premier League à l’Inter, notamment Alexis Sanchez, Ashley Young, Romelu Lukaku et Christian Eriksen, qui ont tous élu domicile à Milan depuis la nomination de Conte en mai 2019.

Une signature parfaite pour l’Inter?

Lautaro Martinez ayant de plus en plus de chances de quitter la configuration de l’Inter cet été et de rejoindre Barcelone, l’Inter doit maintenant envisager des remplacements possibles pour leur talisman argentin, et quelle meilleure personne pour remplir ce rôle qu’Aubameyang lui-même.

Avec 20 buts toutes compétitions confondues cette saison et deuxième de la Premier League Golden Boot Race avant le report du football mondial, Aubameyang a constamment performé année après année et s’est forgé une réputation de l’un des meilleurs buteurs du football.

Le prix de 56 millions de livres sterling attribué à Aubameyang est tout à fait justifié car il a prouvé ses capacités de buteur en France, en Allemagne et en Angleterre.

Cependant, si ses exigences salariales incroyablement élevées seront égalées, il reste à répondre, mais néanmoins, sa saga de transfert fera un excellent visionnement cet été.

Photo principale

Intégrer à partir de .