BARCELONE, ESPAGNE – 7 mars: Antoine Griezmann # 17 de Barcelone quitte le terrain après avoir été remplacé lors du match de saison régulière de Barcelone V Real Sociedad, La Liga à l’Estadio Camp Nou le 7 mars 2020 à Barcelone, Espagne. (Photo de Tim Clayton / Corbis via .)

Barcelone est liée à un déménagement pour Lautaro Martinez depuis plusieurs mois, mais un accord n’a jamais semblé être sur la table. Cependant, selon La Gazzetta Dello Sport, via Marca, l’Inter Milan est prêt à demander un accord d’échange entre Antoine Griezmann et Lautaro Martinez si Barcelone décide de poursuivre l’Argentin cet été. L’accord verrait Griezmann quitter Barcelone après une seule saison, assez moyenne, au club.

RAPPORT: L’Inter Milan veut Antoine Griezmann en échange de Lautaro Martinez

Swap Deal

Pour les deux joueurs, l’accord a certainement un sens: Griezmann a remis une bouée de sauvetage sous la forme d’un déménagement à Milan et Martinez a eu la chance de jouer pour l’un des plus grands clubs de l’histoire du football. L’Argentin se lierait avec son compatriote, Lionel Messi, pour former un partenariat mortel en Espagne. Et c’est un accord dont Barcelone a si désespérément besoin avec Luis Suarez dépassant son sommet à 33 ans, faisant du remplacement de l’Uruguayen une priorité absolue cet été.

La ligne de vie de l’Inter Milan pour Griezmann

À l’autre bout de l’accord, Griezmann se verrait remettre une bouée de sauvetage bien méritée sous la forme de l’Inter Milan, où il pourrait enfin retrouver sa forme à l’Atletico Madrid. Le Français est presque certain de quitter le camp de Nou cet été après avoir enduré une première saison décevante après un déménagement à gros budget. L’ancien attaquant de l’Atletico Madrid a coûté à Barcelone les 120 millions de livres sterling l’été dernier, une somme que le Français n’a pas remboursé grâce à ses buts avec seulement huit en Liga cette saison.

Cela rend un accord estival pour Martinez d’autant plus important pour Barcelone qu’ils cherchent enfin à mettre leur homme dans la fenêtre de transfert après de nombreuses tentatives infructueuses. Martinez pourrait s’avérer être le facteur de différence pour Barcelone et les amener au niveau suivant auquel ils ont toujours joué.

