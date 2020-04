RAPPORT: L’intérêt de la Juventus pourrait battre l’offre d’Arsenal pour Dani Ceballos

Londres, ANGLETERRE – 07 MARS: Dani Ceballos d’Arsenal célèbre après le premier but de son équipe lors du match de Premier League entre Arsenal FC et West Ham United à l’Emirates Stadium le 07 mars 2020 à Londres, Royaume-Uni. (Photo par Harriet Lander / Copa / .)

L’intérêt de la Juventus pour Dani Ceballos pourrait voir le milieu de terrain espagnol quitter les Émirats cet été, selon le Daily Mirror. Actuellement prêté à Arsenal pour une saison par le Real Madrid, il pourrait s’avérer une offre trop tentante à refuser.

Saison décevante

Il est juste de dire que cette saison a été un brûleur lent pour le joueur de 23 ans. Sa saison n’a pas été aidée par une longue période en marge avec un problème aux ischio-jambiers. Il n’a disputé que 14 matches de Premier League, avec deux passes décisives mais aucun but à son actif. Cependant, avant la suspension de la saison, Ceballos avait commencé à montrer ce qu’il avait à offrir. On lui avait donné une course sur le côté et semblait convenir au style de jeu d’Arteta.

Dani Ceballos n’est pas le premier joueur à lutter lors de sa première saison en Premier League. Il aurait besoin de faire ses preuves dans sa deuxième saison s’il était toujours à Arsenal, mais il peut être un succès. Maintenant, c’est à combien le manager veut qu’il reste. Idéalement, un autre sort de prêt pourrait mieux convenir à Arsenal afin qu’ils puissent obtenir une saison complète pour le regarder. Ceballos ne semble pas du tout figurer dans les projets de Zinedine Zidane à Madrid. Cela signifie que les géants espagnols sont plus susceptibles de vouloir vendre Ceballos à la place et d’avoir l’argent pour réinvestir dans leur équipe.

L’ambition d’Arsenal remise en question

C’est là que la Juventus pourrait jeter la clé dans les plans d’Arsenal pour garder le milieu de terrain. Ceballos est évalué à 35 millions de livres sterling par Madrid, une redevance que la Juventus semble prête à payer. La Juventus serait également prête à améliorer considérablement son salaire actuel à Arsenal. C’est un autre défi pour le conseil d’administration d’Arsenal dont l’ambition a été remise en question par d’autres parties. Plus récemment, Pierre-Emerick Aubameyang a été informé qu’il devrait quitter les Gunners par le directeur de l’association gabonaise de football, en raison du manque d’ambition du club.

Les accusations de manque d’ambition sont sévères. Les aspects financiers doivent être abordés et les différents clubs ont des approches et des philosophies différentes. Pourtant, si Arteta considère Ceballos comme un élément central de ses plans, comme Aubameyang, ils doivent vraiment le soutenir maintenant. Sinon, les fans d’Arsenal pourraient voir Ceballos suivre le même chemin de transfert qu’Aaron Ramsey l’été précédent. Les mêmes fans aimeraient une indication précoce de l’intention d’Arsenal pour la saison prochaine.

L’Espagne appelle aussi

La Juventus n’est pas le seul club du continent à s’être renseigné sur les services de l’international espagnol. S’il devait quitter les Emirats en été, il pourrait avoir la possibilité de retourner à la plus haute volée de son pays d’origine. Le Real Betis et Valence seraient tous deux désireux de ramener Ceballos en Espagne. Cependant, une offre de la Juventus l’emporterait très probablement sur leurs efforts. À son crédit, l’Espagnol reste professionnellement diplomate sur la situation. Il aurait déclaré: “La relation de l’avenir serait irresponsable de ma part.”

À tout juste 23 ans, Dani Ceballos arrive à son apogée. Il a le talent pour Arteta de construire son équipe autour pour les prochaines années. Son contrat à Arsenal se terminant fin juin, lui et son manager ont des décisions à prendre. Arteta semble vouloir s’assurer que Ceballos sera aux Emirats l’année prochaine, en tant que fer de lance du milieu de terrain d’Arsenal. Au cours des prochains mois, il devra vendre le club et ses ambitions au joueur. Sinon, la Juventus et probablement plus de grands clubs européens ne seront que trop heureux de le récompenser.

